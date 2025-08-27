STJD marca julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, por manipulação

© Getty Images

IGOR SIQUEIRA

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, já sabe quando será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O processo do jogador, suspeito de manipulação de partida, entrou na pauta do dia 4 de setembro. Assim o último jogo dele antes de ser julgado será domingo, contra o Grêmio, no Maracanã.

Bruno Henrique será julgado em primeira instância pela Primeira Comissão Disciplinar do STJD.

Bruno Henrique pode ser punido com até dois anos de suspensão, além de multa. Ele foi denunciado nos artigos 243 do CBJD e 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Além de Bruno Henrique, o STJD vai julgar Wander Nunes, irmão do atacante, e outros que nas investigações apareceram como apostadores do caso: Claudinei Mosquete Bassan, Andryl Sales Nascimento e Douglas Ribeiro Barcelos.

Bruno Henrique alega ser inocente.

OS ARTIGOS

O primeiro artigo (243) trata de "atuar deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende". E, com o enquadramento no 1º parágrafo, há o agravamento no caso de levar vantagem financeira, que foi o entendimento da procuradoria do STJD.

Assim, a punição prevista para o primeiro artigo é de suspensão de 360 dias até 720 dias.

Já o segundo artigo (243-A) trata da de "atuar, de forma contrária à ética desportiva, com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente". Neste caso, se o objetivo for alcançado (levar de fato o cartão), a punição é entre 12 e 24 partidas.

DO ALERTA À DENÚNCIA

Bruno Henrique foi denunciado após ser alvo de um inquérito no STJD, que recomendou que ele fosse a julgamento.

O caso veio à tona após relatórios de monitoramento do mercado de apostas indicarem movimentação incomum para o cartão amarelo de Bruno Henrique contra o Santos.

Bruno Henrique, então, virou alvo de investigação por parte da Polícia Federal. Na Justiça do Distrito Federal, ele já virou réu e foi enquadrado no artigo 200 da Lei Geral do Esporte.

"Fraudar, por qualquer meio, ou contribuir para que se fraude, de qualquer forma, o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado". A pena é de dois a seis anos de prisão, além de multa.

AS MENSAGENS QUE REFORÇAM A TESE

Todas as provas colhidas na investigação policial foram compartilhadas com o STJD. As principais são conversas entre Bruno Henrique e o irmão no Whatsapp.

O jogo entre Flamengo x Santos ocorreu no dia 1º de novembro. Bruno Henrique recebeu o cartão amarelo, que seria o seu terceiro, no final da partida -ainda levou um vermelho pouco depois.

No dia 9 de dezembro, Wander manda uma mensagem longa para o atleta do Flamengo. Ele pede dinheiro emprestado para pagar pensão e o cartão de crédito. No meio da mensagem, ele afirma:

"No dia que você me deu ideia do cartão, eu apostei 3 mil pra ganhar 12 mil. Só que até nesta quarta-feira (27) eles não pagou, eles colocou a aposta sobre análise [sic], e o dinheiro está todo preso lá 12K. Aí estava pensando me ajuda nessa aí com 10 mil só pra resolver minhas coisas até esse dinheiro sair, pagar o cartão, pagar pensão dos meninos que esta atrasada, me estabilizar aqui. Eu não queria te pedir, só que eu não tenho outra solução, eu ia até fazer um empréstimo pra resolver isso mais [sic] eu não consegui, a única solução que tive a recorrer é você. Se você me ajudar nessa aí você vai me salvar não tenho nem mais onde recorrer, como não vou comprar a casa agora tira desse dinheiro da casa assim que resolver já reembolso esse valor que dá pra estabilizar. Me ajuda nessa aí por favor!".

No dia seguinte, 10 de dezembro de 2023, Bruno Henrique respondeu: "Vou ver isso aí Juninho" Na sequência, ele mandou uma espécie de comprovante bancário. O atleta do Flamengo ainda escreveu: "Pegando o dinheiro vc paga em".

Bruno Henrique virou o capitão do Flamengo após a saída de Gerson.

