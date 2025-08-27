João Fonseca diz o que faltou em queda no US Open

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De cabeça fria, João Fonseca avaliou sua eliminação para o tcheco Tomas Machac na segunda rodada do US Open. O brasileiro de 19 anos disse que a falta de experiência pesou e elogiou a atuação do rival, número 22 do mundo, que foi "fechando as portas" para vencer em sets diretos.

"Foi um jogo muito duro mesmo. Ele é um top 20, tem mais experiência pra jogar 5 sets, entende onde impor mais intensidade, quando ir para a bola, ser consistente... Foi fechando minhas portas durante a partida, no 1 set estava até melhor, no tie-break conseguiu impor ritmo intenso, mais frio".

"Acho que a única hora que tive uma caída de nível maior foi logo no 1 game que me quebrou no 2 set, eu poderia ter seguido um pouco mais, depois disso ficou mais relaxado, já estava pulando para atacar, se tacando para volear, ficou mais relaxado sacando, devoluções, impondo ritmo forte e não consegui encontrar muitas soluções. Acho que foi muito mais mérito dele do que demérito meu".

"É seguir acreditando, trabalhando. Não estou triste pelo menos nível de tênis hoje, consegui jogar bem melhor que em Toronto e Cincinnati, já estou me sentindo melhor, mentalmente mais preparado para esses jogos., o que vem pela frente é Davis e depois Laver, Ásia, vamos nos preparar mentalmente e seguir firme.

Faltou experiência, entender mais onde ficar mais sólido, ser mais agressivo, entender o que o outro jogador está pensando. Poderia usar mais o meu tempo, é um 'se' que a gente acaba com ele, mas são coisas que a gente tem que pensar e melhorar", disse João Fonseca, à ESPN

O QUE ACONTECEU

Machac foi implacável e venceu Fonseca por 3 a 0, com parciais de 7/ 6 , 6/2 e 6/3 em quase 2h de partida.

O tcheco deslanchou após sair na frente no tie-break inicial e não deu margem para João reagir. O número 22 do mundo dominou nas subidas à rede, elevou o nível das devoluções. João, que estava avassalador em seus primeiros games de serviço, desperdiçou set point, perdeu o ímpeto depois do set inicial e não conseguiu quebrar o adversário nem uma vez sequer.

Com a derrota, João Fonseca vira a chave para a disputa da Copa Davis, em setembro. O torneio entre seleções é o próximo compromisso marcado no calendário do brasileiro, que representará a equipe que enfrenta a Grécia, em Atenas, no dia 13 do próximo mês. Até lá, vai se recuperar no Rio de Janeiro.

Agora volto para casa, descanso, treino, vou para Davis e depois Laver. Ainda vendo o que a gente vai fazer depois para não emendar uma coisa na outra e acabar a atrapalhando o mental e o físico. A gente está vendo onde começar na Ásia, mas estou gostando dos torneios, de estar conhecendo lugares novos. Não tenho uma crítica ao calendário porque é minha 1ª vez e estou curtindo tudo.João Fonseca

O carioca de 19 anos encerra, assim, o seu primeiro ano disputando a chave principal dos quatro Grand Slams. Em todos eles, o fenômeno, que já está em 44º no ranking, venceu na estreia e avançou pelo menos até a segunda rodada -foi até a terceira em Roland Garros e Wimbledon. "É tudo um preparo, a gente tem sonho de ganhar Grand Slam, mas é todo um trabalho", completou.