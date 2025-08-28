Vasco e Botafogo fazem jogo eletrizante e ficam no empate na Copa do Brasil

© Getty

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Vasco e Botafogo fizeram um jogo com gols, oportunidades desperdiçadas, boas defesas e até polêmica, mas ficaram no empate no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Em São Januário, na noite desta quarta-feira (27), o duelo entre os cariocas terminou em 1 a 1.

Arthur Cabral abriu o placar para o Alvinegro logo aos 8 minutos de jogo, e o Cruz-Maltino chegou ao empate com Jair, aos 17 ainda da etapa inicial. O jogo da volta vai ser realizado no próximo dia 11, no Nilton Santos, casa do Alvinegro.

Os vascaínos ficaram na bronca com a arbitragem após um lance em que consideraram que a bola pegou no braço de Marlon Freitas, dentro da área. A arbitragem, porém, considerou movimento natural e mandou o jogo seguir.

O Vasco volta a campo no domingo, contra o Sport, fora de casa, pelo Brasileiro, competição em que atravessa uma crise e tenta se afastar da zona de rebaixamento.

Já o Botafogo enfrenta o Red Bull Bragantino no sábado, no Nilton Santos, e tenta se aproximar do G4.

COMO FOI O JOGO

Apesar da festa da torcida do Vasco, foi o Botafogo que começou o jogo melhor. Com a estratégia de ligações rápidas entre os setores e bolas alçadas na área, o time alvinegro chegou com perigo em duas oportunidades logo nos minutos iniciais -e em uma delas, abriu o placar com Arthur Cabral.

Após o gol, o time de Davide Ancelotti manteve o ritmo e teve boa presença próximo ao gol defendido por Léo Jardim. O Vasco se mostrava acuado, porém, aos poucos, achou espaços e conseguiu empatar com Jair, que aproveitou bola que sobrou nas costas da defesa após cruzamento.

A partir do empate, o time cruz-maltino conseguiu ter uma leitura melhor da partida e encaixou a marcação na saída de bola do Botafogo, neutralizando alguns dos pontos positivos do visitante. Neste cenário, houve consistência e boas chances de virar -perto do intervalo, por exemplo, Vegetti teve oportunidade, mas John defendeu.

O time da casa voltou do intervalo com mais ímpeto e pressionando o Botafogo. Logo no primeiro minuto da etapa final, o Vasco teve três chances -John defendeu chute de Coutinho, Rayan acertou o travessão no rebote e, depois, carimbou Marlon Freitas, em lance que houve pedido de pênalti por toque no braço do defensor.

A pressão, porém, não se transformou em gols. Ancelotti, então, colocou Savariano. A mudança mudou um pouco o cenário, e o Botafogo passou a ter mais posse de bola no meio de campo.

Quando o jogo entrou na reta final, Diniz e Ancelotti colocaram todas as fichas na mesa, e fizeram diversas mudanças para que os times pudessem "oxigenar" e conseguir um gol que daria vantagem na briga por vaga na semifinal. A vontade de ambos os lados se transformou em "empurra empurra", e a turma do "deixa disso" teve de agir -Vegetti e Marçal foram punidos com cartão amarelo.

CHRIS RAMOS VAI PARA O HOSPITAL

O atacante Chris Ramos sofreu uma pancada na cabeça em disputa com Leo Jardim e deixou o gramado de maca. Seguindo o protocolo de concussão, ele foi levado a um hospital para a realização de novos exames.

VASCO

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Barros (Thiago Mendes) e Philippe Coutinho (David); Rayan (Estrella), Vegetti e Nuno Moreira (Andrés Gómez). Técnico: Fernando Diniz

BOTAFOGO

John; Vitinho, Kaio, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal); Danilo, Marlon Freitas (Allan), Artur (Newton) e Montoro (Matheus Martins); Arthur Cabral e Chris Ramos (Savarino). Técnico: Davide Ancelotti

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Vegetti e Hugo Moura (VAS); Arthur Cabral, Marlon Freitas, Danilo e Marçal (BOT)

Gols: Arthur Cabral (BOT), aos 8', e Jair (VAS), aos 17'/1ºT

