Messi decide e leva Inter Miami à final da Leagues Cup contra Seattle

Lionel Messi conduziu, na noite desta quarta (27), o Inter Miami à final da Leagues Cup após vitória por 3 a 1 sobre o Orlando City, jogando em casa. Depois de ficar fora das duas últimas partidas por problemas físicos, o craque argentino de 38 anos voltou em grande estilo e deixou o time a um passo de mais um título.

O Inter Miami foi para o intervalo em desvantagem, após gol do croata Marco Pasalic nos acréscimos do primeiro tempo (45’+1). Mas a reação veio na etapa final, liderada pelo camisa 10.

Aos 77 minutos, Messi converteu um pênalti e empatou a partida no Chase Stadium. Já perto do fim, aos 88, recebeu passe de Jordi Alba e virou o placar com seu segundo gol da noite. Telasco Segovia ainda ampliou nos acréscimos (90’+1), com assistência de Luis Suárez, e selou a vitória em Miami.

Para chegar até a decisão, o Inter Miami eliminou Tigres, UNAM, Necaxa e Atlas, além do rival Orlando City.

Final definida

Do outro lado, o Seattle Sounders também garantiu vaga na decisão ao vencer o LA Galaxy fora de casa por 2 a 0, na mesma madrugada. Pedro de La Vega abriu o placar logo aos 7 minutos, e Osaze De Rosario (57’) fechou o resultado no Dignity Health Sports Park.

A final entre Inter Miami e Seattle Sounders será disputada na madrugada de segunda-feira (1º), às 21h de domingo (31/8) no horário de Brasília. O jogo será em Seattle.

Messi em busca de mais um título

Messi, que já marcou 27 gols e distribuiu 11 assistências em 35 jogos em 2025, tem a chance de conquistar o 45º título coletivo da carreira. Ele já levantou a taça da Leagues Cup em 2023 com o Inter Miami.

Contratado em 2023 após passagem apagada pelo PSG, Messi reencontrou protagonismo nos Estados Unidos e continua a aumentar sua galeria de troféus sempre com fome de novas conquistas.