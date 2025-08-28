Notícias ao Minuto
Blatter e Platini são absolvidos na Suíça em caso de pagamento ilícito

Os ex-presidentes da FIFA e da UEFA, Joseph Blatter e Michel Platini, foram definitivamente absolvidos na Suíça em processo sobre pagamento ilícito de 2 milhões de francos suíços. A decisão encerra anos de acusações de corrupção que abalaram o futebol mundial

© Lusa

28/08/2025 11:00 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Esporte

Decisão

Os ex-presidentes da FIFA e da UEFA, o suíço Joseph Blatter e o francês Michel Platini, foram definitivamente absolvidos das acusações de pagamento ilícito ao ex-jogador francês após o Ministério Público da Suíça decidir não recorrer da decisão.

 

“O Ministério Público da Confederação renuncia a apresentar recurso”, informou o órgão em comunicado, confirmando a decisão já tomada em primeira e segunda instância.

Em 25 de março, Blatter e Platini haviam sido novamente absolvidos no processo que investigava o pagamento de dois milhões de francos suíços (cerca de R$ 10 milhões) da FIFA a Platini em 2011, referente a serviços prestados entre 1998 e 2002.

O Ministério Público chegou a pedir, em março, penas de um ano e oito meses de prisão para ambos, em regime suspenso, alegando fraude, corrupção, falsificação, apropriação indevida e má gestão. Porém, tanto em 2022 quanto agora, os tribunais não encontraram provas suficientes para condená-los.

Segundo a acusação, o valor pago pela FIFA a Platini teria sido irregular. Já os dois ex-dirigentes defenderam que a quantia foi fruto de um “acordo de cavalheiros”, firmado sem testemunhas, e que o atraso no pagamento ocorreu porque, à época, a entidade não tinha condições financeiras de quitá-lo de imediato.

