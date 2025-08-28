Corinthians resolve ataque, mas tem novo drama em meio a transfer ban

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians arrumou soluções a custo zero para o ataque, mas agora ganhou um drama em meio ao transfer ban: a lateral direita.

UM NOVO DRAMA

Matheuzinho deixou a vitória por 1 a 0 contra o Athletico-PR com uma lesão muscular na coxa direita. O camisa 2 ainda passará por exames para saber o grau do problema. Sem um lateral-direito no banco, Dorival Júnior teve de improvisar o zagueiro Félix Torres, algo que já fez no passado.

"Preocupa bastante. Estamos perdendo um atleta a cada semana e isso tem dificultado até porque encontramos uma forma de jogar, a equipe está crescendo e vem começando a encorpar nas competições. Vai nos fazer muita falta caso se confirme aquilo que imaginamos que tenha acontecido", disse Dorival.

Sem poder contratar, o Corinthians não tem um reserva imediato para Matheuzinho. O clube até tinha Léo Maná, mas diante das atuações ruins, a diretoria e a comissão técnica decidiram emprestar o lateral para o Criciúma.

Félix Torres aparece, neste momento, como a opção mais provável. Curiosamente, a contratação do equatoriano junto ao Santos Laguna, do México, é a causa do transfer ban sofrido pelo Corinthians, que deve cerca de R$ 40 milhões aos mexicanos pelo zagueiro contratado no ano passado.

"O Félix é um jogador de seleção. Ele, dentro da humildade dele, se dispôs a atuar fora da sua função. Não é fácil. Peço ao torcedor que tenha um pouco de paciência", afirma o técnico.

Recentemente, Dorival Júnior passou a contar com João Vitor, conhecido como Jacaré, nos treinos. O lateral chegou a jogar duas vezes ainda sob o comando de Ramón Díaz, mas voltou para a base. Neste momento, o jovem ainda não é uma opção.

Trouxemos o Jacaré para o início de trabalho com a gente, mas ainda é muito pouco em relação ao que foi trabalhado com os outros que chegaram da base. Ele precisa de um pouco mais de campo, de trabalhos para que alcance e busque comportamentos importantes para a função. Dorival Júnior

O problema surge justamente em um momento positivo dos laterais do Corinthians. Dorival potencializou as chegadas ao ataque de Matheus Bidu e Matheuzinho. O lateral-direito contribuiu com duas assistências nos últimos dois jogos.

ATAQUE CUSTO ZERO DÁ FRUTOS

Antes da lateral, o ataque era o grande problema para Dorival. O treinador perdeu peças como Memphis e Yuri Alberto, ambos lesionados, e viu Romero e Talles Magno não engrenarem.

A solução foi a base e um acerto rápido no mercado. Dorival apostou na dupla Kayke e Gui Negão, ambos cria do terrão, e viu o segundo deles fazer três gols em três jogos. Além disso, ganhou uma opção de velocidade pelos lados com Vitinho, que estava livre no mercado e acertou com o Corinthians antes do transfer ban ser imposto.

Vitinho começa a ganhar espaço. O atacante vem recuperando a forma física após ficar um longo período sem jogar. Ele tem visto a minutagem crescer - foram 23 minutos contra o Bahia, 27 frente ao Vasco e 45 contra o Athletico. O gol corintiano contra os paranaenses saiu em jogada que passou por ele.

Dorival ainda conta com a volta de Memphis. O holandês se recuperou da lesão muscular sofrida no jogo de volta contra o Palmeiras no começo do mês e entrou no decorrer da partida desta quarta-feira (27).