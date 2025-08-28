Memphis Depay detona gramado sintético

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Memphis Depay voltou a criticar os gramados sintéticos. O camisa 10 do Corinthians fez uma postagem nas redes sociais logo após atuar na vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, pela Copa do Brasil, na Ligga Arena - o estádio conta com grama artificial.

"A grama artificial mata o jogo. Brasil, quando você vai ouvir os jogadores?", escreveu o jogador, nas redes sociais.

Em março, Memphis já havia feito uma crítica aos gramados sintéticos, mais especificamente o do Allianz Parque. Após o jogo de ida da final do Paulista, contra o Palmeiras, ele fez um discurso no vestiário.

"Ganhamos dentro do estádio deles hoje, e isso nos dá confiança. Em um campo de merda, campo artificial. Em uma semana, ganhamos o título. Temos que ter a coragem que tivemos no primeiro tempo, quando deixamos eles correndo atrás da gente", disse Memphis, em vídeo divulgado pela Corinthians TV.

MEMPHIS VOLTA A JOGAR

O holandês do Corinthians voltou a jogar após quase um mês. Ele estava se recuperando de uma lesão muscular sentida no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em 6 de agosto.

Memphis entrou durante o segundo tempo na vitória contra o Athletico-PR. Ele substituiu Rodrigo Garro, mas pouco conseguiu fazer.

O Corinthians venceu por 1 a 0 e vê a semifinal da Copa do Brasil mais perto. O gol de Gui Negão permite que o Timão até empate no jogo da volta, que será disputado em 10 de setembro, para avançar.