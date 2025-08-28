Ancelotti não viu Neymar na Bahia, mas se encantou com Jean Lucas

© Getty

(UOL/FOLHAPRESS) - Na teoria, a viagem a Salvador, entre outras coisas, seria a chance de ver Neymar pela última vez antes da convocação. Na prática, Carlo Ancelotti viu Jean Lucas.

O técnico da seleção já tinha gostado do volante do Bahia à distância. Tanto que o inseriu na pré-lista para as Eliminatórias.

Mas a impressão do jogo contra o Santos, na Fonte Nova, domingo passado, foi tão boa a ponto de incluí-lo assim que precisou substituir um jogador na lista de convocados.

Jean Lucas foi o escolhido para substituir Joelinton nos jogos do Brasil contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias.

Como PVC explicou no De Primeira, Ancelotti reforçou que o nível de Jean Lucas era de futebol europeu.

Formado no Flamengo, o volante de 27 anos passou pelo futebol francês entre 2019 e 2023. Quando voltou ao Santos, viveu a má campanha do rebaixamento, mas em 2024 chegou ao Bahia como um dos pilares do meio-campo de Rogério Ceni.

"Fico feliz por ele e pelos outros que puderam ser vistos por um treinador que é um dos maiores. Isso expõe cada vez mais o trabalho do Bahia, isso valoriza muito o trabalho feito aqui", disse Ceni, ainda no domingo, depois que conversou e posou para fotos com Ancelotti.

E Neymar? O camisa 10 estava suspenso porque na semana anterior levou o terceiro cartão amarelo na goleada de 6 a 0 para o Vasco que o fez chorar. E mais: segundo Ancelotti, não estaria 100% fisicamente.

O Bahia venceu por 2 a 0, e outro nome observado foi o lateral-esquerdo Luciano Juba. Mas esse não foi convocado, mesmo com o corte de Alex Sandro, do Flamengo.

A ida de Ancelotti a Salvador também fez parte da ideia de conhecer melhor o futebol brasileiro. O técnico da seleção ainda não tinha estado na capital baiana. Nas últimas semanas, ampliou leque para além do Rio. Esteve em Porto Alegre e Belo Horizonte também.

A convocação de Jean Lucas vem a calhar porque a ideia da data Fifa é que o treinador conheça mais jogadores que atuam no futebol brasileiro. O camisa 10 do Santos, por outro lado, não cumpriu esse e outros requisitos para entrar nos planos agora.

"Neymar não precisamos testar. Todo mundo conhece Neymar, a comissão, a seleção, os torcedores do Brasil conhecem Neymar. Como todos os outros, Neymar tem que estar numa boa condição física para ajudar a seleção nacional a fazer as coisas bem na Copa do Mundo", ressaltou Ancelotti na coletiva pós-convocação.

Melhor para nomes como Jean Lucas. Se antes de chegar ao Bahia ele passou pelo trauma do rebaixamento, agora é o responsável por voltar a representar o time em uma convocação da seleção brasileira depois de 34 anos. Luís Henrique, em 1991, tinha sido o último jogador do Bahia a ser chamado para defender a amarelinha.

O Bahia pagou R$ 24,2 milhões para tirar Jean Lucas do Santos. A seleção o valoriza ainda mais. Na segunda-feira, o volante poderá se aproximar mais de Ancelotti e tentar pavimentar seu caminho até a Copa do Mundo 2026. Falta menos de um ano.