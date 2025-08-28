Bia Haddad triunfa sobre suíça e avança à terceira rodada do US Open

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Beatriz Haddad Maia avançou nesta quinta-feira (28) à terceira rodada do US Open. A brasileira, 22ª colocada no ranking mundial, derrotou a suíça Viktorija Golubic, 72ª, por 2 sets a xx. As parciais foram de 6/1 e 6/4, em 1h33 de partida.
Na próxima rodada, a brasileira vai encarar a vencedora do confronto entre a grega Maria Sakkari (64ª do ranking, semifinalista do US Open em 2021) e a húngara Anna Bóndar (97ª).
Bia tem três vitórias em três confrontos com Sakkari, a última delas nas oitavas de final do WTA 1000 de Madri, em abril de 2024.
A paulista de 29 anos alcançou no ano passado sua melhor campanha no US Open, caminhando até as quartas de final e caindo diante da tcheca Karolina Muchová.
Ela tem 430 pontos a defender pelo desempenho em Nova York em 2024. Por ter chegado à terceira rodada neste ano, já garantiu 130.
Na estreia, a brasileira havia derrotado a britânica Sonay Kartal (51ª), encerrando sequência de quatro derrotas no circuito.
No retrospecto contra Golubic (72ª), são agora seis confrontos. Golubic venceu os quatro primeiros, e Bia Haddad triunfou nos dois últimos –o confronto anterior havia sido no WTA 250 de Cleveland, em agosto de 2024.
A brasileira chegou à sua 12ª vitória no ano, com 23 derrotas.
Sua melhor campanha até aqui em 2025 foi no WTA 500 de Estrasburgo, na França: avançou até as semifinais, parando na cazaque Elena Rybakina.
Na chave masculina, João Fonseca (45º do ranking) perdeu na quarta-feira (27) para o tcheco Tomás Machác (22º) por 3 sets a 0 e foi eliminado na segunda rodada do último Grand Slam do ano.