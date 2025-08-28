Neymar apoia crítica de Memphis Depay sobre uso do sintético no Brasil

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar, do Santos, concordou com a crítica feita por Memphis Depay, do Corinthians sobre o uso de gramado sintético no futebol brasileiro.

O QUE ACONTECEU

Memphis afirmou que "a grama artificial mata o jogo. Brasil, quando você vai ouvir os jogadores?". O atacante do Corinthians se manifestou em postagem no X, antigo Twitter.

Neymar respondeu ao post do holandês com "concordo". O posicionamento do camisa 10 do Santos aconteceu na manhã desta quinta-feira (28).

Não é a primeira vez que Memphis e Neymar reclamam do gramado sintético. Em março, o holandês fez discurso no vestiário antes da final do Paulista criticando o campo do Allianz Parque, estádio do rival Palmeiras. Já Neymar afirmou que "jogar em society é uma das coisas que me incomoda como jogador".

"Ganhamos dentro do estádio deles nesta quinta-feira (28), e isso nos dá confiança. Em um campo de merda, campo artificial. Em uma semana, ganhamos o título. Temos que ter a coragem que tivemos no primeiro tempo, quando deixamos eles correndo atrás da gente", disse Memphis, em vídeo divulgado pela Corinthians TV.

Jogar no Allianz para mim é praticamente impossível. Jogar em society é uma das coisas que me incomoda como jogador, independe das minhas lesões. Então, jogar no Morumbi, que é um campo muito bom, é sempre melhor. Eu fico feliz de voltar aqui. Neymar, no início de agosto.