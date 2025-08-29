Ex-zagueiro Luisão é o novo comentarista da ESPN

© REUTERS/Osman Orsal

(FOLHAPRESS) - A ESPN anunciou nesta quinta-feira (28) a contratação de Luisão, ex-zagueiro de Juventus-SP, Cruzeiro, Benfica e seleção brasileira, como novo comentarista dos canais e da plataforma de streaming do canal esportivo da Disney+

Na nova função, ele reforçará principalmente o time do programa Resenha, ao lado de Fábio Luciano, Diego Lugano, Luís Fabiano, Amoroso, Zé Elias e Zinho. "É um orgulho entrar nessa equipe. Chego com a mesma ambição e responsabilidade de quando vestia as camisas de Cruzeiro, Benfica e seleção", afirmou o ex-defensor, que estreia já na próxima segunda-feira (1).

O novo comentarista chega para reforçar a equipe esportiva da emissora em suas transmissões nas principais competições do futebol no mundo como CONMEBOL Libertadores e da CONMEBOL Sul-Americana assim como as ligas europeias Premier League (Inglaterra), LaLiga (Espanhol), Serie A Italiana e a Primeira Liga Portuguesa.