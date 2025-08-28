Notícias ao Minuto
A polícia prendeu um homem de 47 anos, que estava na torcida do Athletico, por injúria racial; pena para este crime é de dois a cinco anos de prisão

Homem é preso por racismo em Athletico x Corinthians; invasor será intimado

Folhapress
28/08/2025 20:47 ‧ há 1 hora por Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Paraná realizou duas ações durante a vitória do Corinthians sobre o Athletico por 1 a 0, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Ligga Arena, ontem. Um torcedor foi preso em flagrante por injúria racial, e o invasor que agrediu o goleiro Hugo Souza será intimado.

 

A polícia prendeu um homem de 47 anos, que estava na torcida do Athletico, por injúria racial. "Preto, vagabundo de merda, não serve para nada", disse o torcedor em direção a um jogador do próprio time.

O homem está no sistema penitenciário e à disposição da Justiça. A pena para este crime é de dois a cinco anos de prisão.

A polícia ainda registrou um Boletim de Ocorrência contra o torcedor do Athletico que invadiu o gramado e agrediu o goleiro Hugo Souza. Ele foi identificado, levado à delegacia e depois liberado.

A PCPR afirmou ao UOL que ele será intimado a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos em breve. Ela não quis informar a identidade do invasor.

O Athletico se manifestou por meio de nota oficial divulgada na tarde de hoje a respeito da agressão do torcedor a Hugo Souza. O clube informou que abriu Boletim de Ocorrência contra o invasor e repudiou o ato.

"O Club Athletico Paranaense esclarece que o torcedor que invadiu o gramado na partida de ontem, contra o Sport Club Corinthians Paulista, foi imediatamente contido pela equipe de segurança e conduzido às autoridades policiais, com o devido registro de boletim de ocorrência. Ele não é sócio do Clube.

O Athletico não admite esse tipo de comportamento e adotou medidas rápidas e firmes para evitar consequências mais graves, garantindo a segurança de atletas, comissão técnica, arbitragem e demais profissionais presentes no campo de jogo. O clube acompanhará de perto o andamento da questão criminal, além de adotar as providências judiciais cabíveis contra o infrator."

