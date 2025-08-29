MP-SP pede quebra de sigilo de cartões de crédito do Corinthians

© Shutterstock

(FOLHAPRESS) - O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) pediu à Justiça a quebra do sigilo das faturas de cartões de crédito do Corinthians durante as gestões de três presidentes: Andrés Sanchez (2018 a 2020), Duilio Monteiro Alves (2021 a 2023) e Augusto Melo (2024 a 2025). As faturas tinham sido solicitadas ao clube, mas não foram entregues ao MP-SP, que apontou demora e desorganização no atendimento das requisições.

O órgão, então, formalizou o pedido ao Dipo (Departamento de Inquéritos Policiais), do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo). Ele foi recebido e encaminhado para uma das varas de crimes tributários, organização criminosa e lavagens de bens e valores do estado. Ainda não houve decisão a respeito do requerimento.

A investigação apura o possível uso indevido dos cartões de crédito corporativos do clube. A apuração é em torno dos supostos crimes de apropriação indébita agravada, furto qualificado pelo concurso de agentes, abuso de confiança e/ou estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa.

O pedido do Ministério Público inclui ainda a quebra do sigilo das notas fiscais do Oliveira Minimercado. Há a suspeita de que a empresa, que emitiu notas para o Corinthians, seja de fachada.

Em seu requerimento, o MP-SP apontou que havia feito o pedido das faturas ao clube, mas esbarrou na "desorganização administrativa, na inércia do clube e em furtos e supressões de alguns documentos".

Em nota, o Corinthians afirmou que "a gestão do presidente Osmar Stabile irá colaborar com as apurações do Ministério Público sempre que solicitado". Stabile era vice-presidente de Augusto Melo e assumiu a presidência após seu afastamento –Melo sofreu impeachment neste mês, e o próprio Stabile foi eleito pelo Conselho Deliberativo para completar o mandato, até dezembro de 2026.

Procurado pela Folha, Andrés Sanchez afirmou que é favorável ao pedido do MP: "Tem que quebrar mesmo". O cartola já reconheceu publicamente que usou indevidamente um dos cartões do Corinthians e disse ter feito o devido reembolso.

Em nota, o advogado Fernando José da Costa, que representa Andrés, acrescentou que "a defesa reitera sua plena confiança na Justiça e sua disposição em colaborar integralmente com as autoridades competentes". "No momento oportuno, serão apresentados todos os esclarecimentos e documentos necessários para demonstrar a completa regularidade de sua administração enquanto presidente do Sport Club Corinthians Paulista", diz o texto.

A reportagem tentou contato com Duilio Monteiro Alves, mas não obteve retorno. Augusto Melo não respondeu aos questionamentos até a publicação deste texto.

Em recente entrevista ao UOL, Duilio afirmou: "Existe uma confusão muito grande, muita gente dizendo que foram gastos feitos por mim. É bom deixar claro que não existe nenhuma nota, nenhuma assinatura, nenhuma aprovação de compras no meu nome".

Em nota divulgada no início deste mês, a defesa de Augusto Melo afirmou que "a investigação do Ministério Público de São Paulo será muito benéfica para o Corinthians, e incluir o cartão corporativo da gestão será ótimo, que sirva de exemplo". "Que isso se investigue, puna-se quem deve ser punido porque o Corinthians merece ser passado a limpo", acrescentou Melo no comunicado.