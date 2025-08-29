Notícias ao Minuto
Fenerbahçe demite José Mourinho após perder para o Benfica na Champions

José Mourinho não resistiu à queda do Fenerbahçe no playoff da Liga dos Campeões diante do Benfica. O técnico português deixa o clube turco após 15 meses e 62 jogos, com 37 vitórias, e já tem o futuro especulado no Nottingham Forest, da Inglaterra

29/08/2025 06:50 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

O Fenerbahçe anunciou nesta sexta-feira (29) a demissão de José Mourinho. O técnico português estava em sua segunda temporada no comando do clube turco, mas não resistiu à eliminação no playoff da Liga dos Campeões, diante do Benfica.

 

"Gostaríamos de agradecer pelos esforços dedicados ao nosso time até hoje e desejar sucesso no futuro", disse o Fenerbahçe em comunicado oficial.

O clube de Istambul não detalhou os motivos da decisão, mas a imprensa turca aponta a derrota para o Benfica — empate na Turquia e revés no Estádio da Luz, em Lisboa — como a principal causa para a saída do treinador, que estava há 15 meses no cargo. A diretoria tinha como meta disputar a fase de grupos da Champions, mas terá de se contentar com a Liga Europa, agora sem Mourinho no comando.

Ao todo, o técnico português deixa o Fenerbahçe com 62 partidas disputadas e 37 vitórias. Na última temporada, não conseguiu encerrar o jejum de títulos nacionais que dura desde 2013/14, terminando 11 pontos atrás do rival Galatasaray, tricampeão turco. Além dos resultados, declarações polêmicas e críticas internas também pesaram para o fim do vínculo.

Mourinho, de 62 anos, soma 26 títulos na carreira, incluindo duas Ligas dos Campeões, duas Ligas Europa, uma Liga Conferência, além de conquistas na Inglaterra, Espanha, Itália e Portugal — onde foi campeão europeu com o Porto em 2004. Ele também dirigiu clubes como Chelsea, Real Madrid, Inter de Milão, Manchester United, Tottenham e Roma.

O futuro do técnico ainda é incerto, mas seu nome já foi especulado como possível substituto de Nuno Espírito Santo no Nottingham Forest, da Inglaterra.

