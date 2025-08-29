Notícias ao Minuto
São Paulo pode captar R$ 350 mi com fundo em troca de 30% de vendas da base

O negócio prevê captar entre R$ 250 milhões e R$ 350 milhões para o São Paulo, a depender de fatores de ordem mercadológica. O Fundo seria administrado pela Galápagos Capital, a mesma empresa que cuida do FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios)

(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo pode ter um novo fundo de investimento que vai colocar até R$ 350 milhões no clube em troca de uma porcentagem das vendas das categorias de base.

 

O QUE ACONTECEU

O FIP (Fundo de Investimento em Participações) vai passar por votação no Conselho de Administração do clube. O colegiado já tinha aprovado o modelo de negociação com o grego Evangelos Marinakis.

O negócio prevê captar entre R$ 250 milhões e R$ 350 milhões para o São Paulo, a depender de fatores de ordem mercadológica. O Fundo seria administrado pela Galápagos Capital, a mesma empresa que cuida do FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios).

A contrapartida para os investidores será 30% do valor das vendas das categorias de base do São Paulo. Detalhes como quais jogadores a parceria englobaria ainda não foram revelados.

O primeiro prazo discutido é de cinco anos. Após o período, o Fundo poderia ou não ser renovado.

O negócio é diferente do que era costurado com Marinakis. Nele, o grego pode até ser um dos investidores do fundo, mas o São Paulo não se compromete exclusivamente com o empresário.

A antiga negociação com Marinakis para de ser válida, pois os modelos são conflitantes. No entanto, nada impede que as conversas continuem e se traduzam em outras e diferentes formas de investimento na base.

Se aprovado pelo Conselho de Administração, o projeto passa para o Conselho Deliberativo também para aprovação.

