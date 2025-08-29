Alexander Zverev bate Jacob Fearnley e segue em frente no US Open

© Lusa

Em uma partida disputada na noite desta quinta-feira, em Flushing Meadows, Nova York, o alemão Alexander Zverev, 28, começou melhor e quebrou de imediato o saque do britânico Jacob Fearnley, número 60 do ranking da ATP.

Com mais consistência e menos erros que o adversário de 24 anos, Zverev controlou o jogo e fechou o primeiro set em 6/4.

O segundo set começou equilibrado, mas, após trocas de quebras de saque, o alemão venceu quatro dos últimos cinco games e fechou novamente em 6/4.

No terceiro e último set, Zverev dominou por completo, emplacando cinco games consecutivos antes de fechar o confronto com parciais idênticas de 6/4, após 2h28 de partida.

Na terceira rodada, ele enfrentará o vencedor do duelo entre o russo Roman Safiullin (94º do mundo) e o canadense Felix Auger-Aliassime (27º).

Zverev é considerado um dos fortes candidatos a avançar às fases decisivas do torneio, embora os principais favoritos sejam o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz, que vêm dominando o circuito.

A 139ª edição do US Open vai até 8 de setembro.