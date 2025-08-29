Atlético-MG anuncia saída do técnico Cuca, oito meses após contratação

© Getty Images

Oito meses após assumir o comando do Atlético-MG pela quarta vez na carreira, Cuca foi demitido do clube mineiro nesta sexta-feira (29). A saída do treinador e do auxiliar técnico Cuquinha (irmão de Cuca) ocorre após a derrota em casa do Galo para o arquirrival Cruzeiro (2 a 0), na última quarta (27), no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A dispensa do técnico foi anunciada após reunião dele com o diretor geral Paulo Bracks com diretor de futebol Victor Bagy.

No comando do Galo desde o final de dezembro de 2024, Cuca conquistou o título estadual deste ano, o hexacampeonato mineiro. No período à frente do time somou 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas.

No comunicado oficial do clube nas redes sociais, Cuca disse compreender a decisão da diretoria.

“Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta”, afirmou o treinador.

“Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o Staff. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança. Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família”, concluiu.

O treinador de 61 anos é o mais vitorioso na história do clube mineiro. Nas passagens anteriores, Cuca colecionou títulos: Copa Libertadores (2013), Brasileiro e Copa do Brasil (ambos em 2021) e quatro edições do Estadual (2012, 2013, 2021 e 2025).

Nesta temporada, além de seguir na Copa do Brasil, o Atlético-MG disputa o Brasileirão (ocupa a 12ª posição) e a Sul-Americana (classificado às quartas de final). O próximo confronto do Galo será no próximo domingo (31), contra o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 20ª rodada do Brasileirão.