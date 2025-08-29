Notícias ao Minuto
Procurar

Palmeiras anuncia a contratação de Andreas Pereira

A diretoria palmeirense vai desembolsar 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,8 milhões na cotação atual) para tirar o atleta do Fulham

Palmeiras anuncia a contratação de Andreas Pereira

© Getty

Folhapress
29/08/2025 17:36 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Bastidores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou a contratação do meio-campista Andreas Pereira, que assinou com o time por três temporadas e meia (até o fim de 2028). Ele é o reforço que chega para suprir a saída de Richard Ríos, negociado com o Benfica.

 

A diretoria palmeirense vai desembolsar 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,8 milhões na cotação atual) para tirar o meia do Fulham. O valor é bem menor do que a primeira proposta enviada pelo Alviverde no início do ano: cerca de 20 milhões de euros.

O jogador de 29 anos chega para ser o substituto de Richard Ríos como camisa 8, mas também pode jogar na função de um camisa 10.

Messi indica último jogo na Argentina pela seleção

Messi indica último jogo na Argentina pela seleção

Messi foi convocado para os dois últimos compromissos da Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas; partida conta a Venezuela, no dia 4, pode marcar a despedida do camisa 10

Folhapress | 16:00 - 29/08/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você