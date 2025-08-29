Ancelotti convoca Vitinho, do Botafogo, após corte de Vanderson

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Carlo Ancelotti teve que fazer mais uma mudança em sua lista de convocados para os próximos compromissos da seleção brasileira. Nesta sexta-feira (29), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) informou que o lateral-direito Vitinho, do Botafogo, foi chamado para substituir Vanderson, do Monaco. O jogador do time francês sofreu uma lesão na panturrilha.

Foi o terceiro corte no elenco divulgado pelo italiano na segunda-feira (25). Antes, o lateral-esquerdo Alex Sandro e volante Joelinton também foram cortados por problemas físicos. Jean Lucas, do Bahia, foi chamado para o lugar do meio-campista.

Aos 26 anos, Vitinho registra a primeira convocação de sua carreira. Ele tem sido titular do Botafogo, time comandado por Davide Ancelotti, filho do treinador da seleção brasileira.

Já classificada para o Mundial, a seleção brasileira vai encarar o Chile no dia 4, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Na sequência, viajará até El Alto, cidade da Bolívia com uma altitude superior a 4.000 metros, onde enfrentará o time da casa no dia 9, às 20h30.

Com 25 pontos, a equipe brasileira está na terceira posição das Eliminatórias e não tem mais chances de alcançar a Argentina, que soma 35. Empatado com o Equador, o Brasil disputa o segundo lugar do torneio.