US Open: Djokovic e Sabalenka nas 'oitavas', Andreeva eliminada

Jogando no Arthur Ashe Stadium, na abertura da sessão noturna, o dono de 24 títulos de Grand Slam ainda perdeu um set para o britânico Cameron Norrie (35º do ranking da ATP), mas reagiu bem e, após duas horas e 50 minutos, confirmou a vitória e a vaga na próxima fase, com parciais de 6-4, 6-7 (3-7), 6-2 e 6-3.

Com o triunfo, o tenista sérvio de Belgrado, que marcou 51 winners, sendo 18 aces, avançou para a quarta rodada do último Grand Slam da temporada pela 16ª vez na carreira e igualou o recorde de Roger Federer de 69 presenças nas oitavas de final em torneios de Grand Slam.

Apesar de ter recebido atendimento nas costas no fim do primeiro set, Novak Djokovic garantiu, na entrevista em quadra, que está bem e já projeta o duelo contra o qualifier alemão Jan-Lennard Struff (144º da ATP), que eliminou o norte-americano Frances Tiafoe (17º da ATP) por 6-4, 6-3 e 7-6 (9-7).

“Está tudo bem. Há altos e baixos... mas não podemos revelar muito porque os rivais estão ouvindo e assistindo. (...) No geral, provavelmente foi a minha melhor exibição no saque. Obviamente, estou feliz com isso. É provavelmente um dos, senão o mais importante golpe do jogo, então estou muito satisfeito”, declarou o ex-número 1 do mundo.

Assim como Djokovic, o norte-americano Taylor Fritz, número 4 do ranking mundial e vice-campeão no ano passado, precisou de quatro sets para superar o qualifier suíço Jerome Kym (175º da ATP), por 7-6 (7-3), 6-7 (9-11), 6-4 e 6-4, disparando 20 aces ao longo de duas horas e 58 minutos de partida. O resultado ajudou a minimizar uma rodada de más notícias para os torcedores da casa, após a desistência de Ben Shelton, lesionado no ombro esquerdo, e a derrota de Tiafoe.

De volta às oitavas de final em Flushing Meadows pelo terceiro ano consecutivo, Fritz terá pela frente o tcheco Tomas Machac (22º da ATP), que venceu o francês Ugo Blanchet, vindo do qualifying, por 7-5, 6-3 e 6-1.

No torneio feminino, a atual campeã Aryna Sabalenka alcançou sua 10ª vitória consecutiva em Nova York ao derrotar a canadense Leylah Fernandez, finalista em 2021, com parciais de 6-3 e 7-6 (7-3). Sabalenka confirmou ainda mais sua força nos tie-breaks, vencendo o 21º dos últimos 22 disputados.

Número 1 do mundo, Sabalenka enfrentará nas oitavas a espanhola Cristina Bucsa (95ª da WTA), responsável pela eliminação da belga Elise Mertens (21ª da WTA) por 3-6, 7-5 e 6-3. Já a jovem russa Mirra Andreeva, número 5 do mundo aos 18 anos, foi surpreendida pela norte-americana Taylor Townsend (139ª da WTA), que venceu por 7-5 e 6-2.

Outra surpresa da rodada foi a derrota da norte-americana Emma Navarro, 10ª do ranking mundial, que caiu diante da tcheca Barbora Krejcikova (62ª da WTA), campeã de Roland Garros em 2021 e de Wimbledon em 2024, por 4-6, 6-4 e 6-4. Krejcikova agora terá pela frente, nas oitavas de final, justamente a anfitriã Townsend.

