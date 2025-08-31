Ancelotti tem mais um jogador cortado na seleção brasileira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, convocou o atacante Samuel Lino, do Flamengo, para substituir Matheus Cunha nas partidas contra contra Chile e Bolívia, válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
Matheus Cunha, do Manchester United, machucou-se durante o confronto entre sua equipe e o Burnley, pelo Campeonato Inglês, neste sábado (30). Ele teve uma lesão muscular na coxa esquerda e, após uma conversa entre a equipe médica da seleção e a do clube inglês, foi desconvocado.
Essa foi a terceira alteração na lista original do treinador causada por uma lesão. Antes, Vanderson, do Monaco, e Joelinton, do Newcastle, já haviam sido substituídos por Vitinho, do Botafogo, e Jean Lucas, do Bahia, respectivamente.
Alex Sandro, do Flamengo, também se machucou, mas Ancelotti preferiu não convocar um substituto para ele.
Terceiro colocado nas Eliminatórias, com 25 pontos, e já classificado para o Mundial, o Brasil enfrentará o Chile na quinta-feira (4), no Maracanã, às 21h30, e a Bolívia, na terça seguinte (9), em El Alto, no país vizinho, às 20h30.
Leia Também: Tenista reencontra criança que teve boné 'roubado' por CEO milionário no US Open