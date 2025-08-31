Quem é o homem que roubou boné autografado de criança no US Open?

Notícias ao Minuto
O homem foi filmado tirando um boné autografado das mãos de uma criança e colocando-o na bolsa de uma mulher. O incidente gerou polêmica e tornou-se viral nas redes sociais.

© Reprodução X CollinRugg

31/08/2025 06:38 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto Brasil

Esporte

US Open

Recentemente, um espectador do US Open, em Nova York, chamou a atenção depois de ser flagrado roubando o boné autografado que uma criança havia ganhado do tenista Kamil Majchrzak. As imagens rapidamente viralizaram, gerando inúmeras críticas, e não demorou muito para que fosse descoberto quem era o “ladrão”.

 

O espectador foi identificado como o milionário polonês Piotr Szczerek. A identidade foi confirmada pelo próprio tenista Kamil Majchrzak, que inicialmente não havia percebido o incidente, ao New York Post.

“Obviamente, foi algum tipo de confusão”, disse o tenista profissional, acrescentando que Szczerek é patrocinador da Federação de Tênis da Polônia e que o empresário, envolvido na polêmica, agiu “certamente” no “calor do momento”.

Szczerek, CEO da empresa de pavimentação Drogbruk, foi filmado tirando o boné das mãos da criança e colocando-o na bolsa de uma mulher, identificada como sua esposa, Anna.

Diante da repercussão negativa da atitude, Szczerek desativou todas as suas contas nas redes sociais e, segundo revelou Majchrzak, tentou se redimir com a criança.

“Ele também queria corrigir a situação, então passei para ele as informações da mãe da criança na mesma rede social em que eu estava em contato com ela”, contou o tenista.

“Talvez ele consiga resolver as coisas pessoalmente”, acrescentou.

De acordo com a revista polonesa Tenis Magazyn, Szczerek também é tenista amador, apresentado ao esporte pela esposa. Ele possui uma quadra particular em sua luxuosa casa em Kalisz, na Polônia, onde já recebeu a lenda local Urszula Radwanska.

O casal tem dois filhos, participa de alguns torneios e juntos fundaram a Drogbruk, em 1999, hoje considerada líder no setor. A empresa também patrocina programas esportivos locais e apoia tenistas poloneses.

Até o momento, Szczerek não se pronunciou.

O incidente, no entanto, terminou com um desfecho feliz: ao perceber o que havia acontecido, Kamil Majchrzak localizou a criança, chamada Brock, para lhe entregar um novo boné autografado, além de outras lembranças.

