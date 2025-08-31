Quem é o homem que roubou boné autografado de criança no US Open?

Recentemente, um espectador do US Open, em Nova York, chamou a atenção depois de ser flagrado roubando o boné autografado que uma criança havia ganhado do tenista Kamil Majchrzak. As imagens rapidamente viralizaram, gerando inúmeras críticas, e não demorou muito para que fosse descoberto quem era o “ladrão”.
O espectador foi identificado como o milionário polonês Piotr Szczerek. A identidade foi confirmada pelo próprio tenista Kamil Majchrzak, que inicialmente não havia percebido o incidente, ao New York Post.
“Obviamente, foi algum tipo de confusão”, disse o tenista profissional, acrescentando que Szczerek é patrocinador da Federação de Tênis da Polônia e que o empresário, envolvido na polêmica, agiu “certamente” no “calor do momento”.
Szczerek, CEO da empresa de pavimentação Drogbruk, foi filmado tirando o boné das mãos da criança e colocando-o na bolsa de uma mulher, identificada como sua esposa, Anna.
NEW: Tennis star Kamil Majchrzak is looking for a young boy who had a hat snatched from him by a grown man at the US Open.— Collin Rugg (@CollinRugg) August 29, 2025
Majchrzak was seen trying to hand the boy his hat when a grown man took it and stashed it in a bag.
"After the match, I didn't record that my cap didn't… pic.twitter.com/JE5vGxjNxg
Diante da repercussão negativa da atitude, Szczerek desativou todas as suas contas nas redes sociais e, segundo revelou Majchrzak, tentou se redimir com a criança.
“Ele também queria corrigir a situação, então passei para ele as informações da mãe da criança na mesma rede social em que eu estava em contato com ela”, contou o tenista.
“Talvez ele consiga resolver as coisas pessoalmente”, acrescentou.
De acordo com a revista polonesa Tenis Magazyn, Szczerek também é tenista amador, apresentado ao esporte pela esposa. Ele possui uma quadra particular em sua luxuosa casa em Kalisz, na Polônia, onde já recebeu a lenda local Urszula Radwanska.
O casal tem dois filhos, participa de alguns torneios e juntos fundaram a Drogbruk, em 1999, hoje considerada líder no setor. A empresa também patrocina programas esportivos locais e apoia tenistas poloneses.
Até o momento, Szczerek não se pronunciou.
O incidente, no entanto, terminou com um desfecho feliz: ao perceber o que havia acontecido, Kamil Majchrzak localizou a criança, chamada Brock, para lhe entregar um novo boné autografado, além de outras lembranças.
