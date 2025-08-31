Torcedores do Manchester United seguram Ruben Amorim em Old Trafford?

© X/Amorimball_

Ruben Amorim precisou sofrer para ver o Manchester United conquistar a primeira vitória da nova temporada na tarde de sábado, na recepção ao Brentford (3 a 2), pela 3ª rodada da Premier League.

O técnico português — que viu Bruno Fernandes converter um pênalti nos acréscimos e garantir os três pontos para os red devils — foi bastante aplaudido após o apito final, enquanto se dirigia aos vestiários.

A reação pode ser interpretada também como uma resposta dos torcedores diante dos rumores de que Amorim estaria com o cargo ameaçado em Old Trafford.

Confira o vídeo.

