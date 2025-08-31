Puskás? João Neves marca golaço de bicicleta em goleada do PSG; vídeo

© Getty Images

Nove gols e uma vitória dos atuais campeões franceses. O Paris Saint-Germain conquistou, neste sábado, a terceira vitória em três jogos disputados na Ligue 1, goleando o Toulouse fora de casa por 6 a 3. João Neves foi o grande destaque da partida, marcando três vezes.

No Stadium de Toulouse, no sul da França, o primeiro gol saiu logo aos 7 minutos, com toque português. Com Nuno Mendes, Vitinha e João Neves entre os titulares escalados por Luis Enrique, foi o ex-Benfica quem abriu o placar.

Após passe de Ousmane Dembélé, dentro da pequena área, João Neves recebeu de costas para o gol e acertou uma bicicleta de perna direita. Dois minutos depois, Barcola ampliou a vantagem dos parisienses. Veja o vídeo:



O meio-campista português brilhou novamente aos 15 minutos. Mais uma vez de costas para o gol, mas agora de mais longe, levantou a bola e acertou outra bicicleta espetacular, levando a torcida do PSG à loucura.

E a festa não parou por aí. Aos 31 minutos, Ousmane Dembélé converteu um pênalti e fez o quarto do PSG.

O Toulouse reagiu perto do intervalo e diminuiu aos 37 minutos. Após chute forte de fora da área de Mario Sauer, defendido por Chevalier, Charlie Cresswell marcou no rebote. Logo em seguida, a equipe da casa teve a chance de encostar no placar em uma cobrança de pênalti. Magri desperdiçou, a batida foi anulada, e Casseres cobrou novamente, mas o goleiro Lucas Chevalier — que já havia defendido a primeira cobrança — pegou mais uma vez.

No início do segundo tempo, o PSG marcou o quinto. Dembélé cobrou outro pênalti e fez seu segundo gol na partida, aos 51 minutos. O francês saiu lesionado logo depois, sendo substituído por Gonçalo Ramos. Já Nuno Mendes e Vitinha deixaram o campo no intervalo.

Aos 78 minutos, João Neves coroou sua noite inesquecível com um chute de fora da área que garantiu o hat-trick — o primeiro da sua carreira profissional.

Nos minutos finais, o Toulouse ainda reagiu e fez dois gols: Yann Gboho marcou aos 89 minutos, e Vossah fechou o placar nos acréscimos, aos 46 do segundo tempo (90+1’).

Com a vitória, o PSG segue líder da Ligue 1 com nove pontos em três jogos. Já o Toulouse soma seis pontos e sofreu sua primeira derrota na competição, ocupando a sexta posição.

Leia Também: Torcedores do Manchester United seguram Ruben Amorim em Old Trafford?