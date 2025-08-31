Flamengo coloca à prova super saldo contra 'pedra no sapato' Mano Menezes

© Getty

BRUNO BRAZ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem um saldo de gols maior que o ataque de todas as demais equipes da Série A. Porém, neste domingo, contra o Grêmio, às 16h, no Maracanã, colocará à prova seu poderio ofensivo contra um treinador que tem oferecido muitas dificuldades: Mano Menezes.

Nos últimos três anos, o gaúcho perdeu uma única vez para o Rubro-Negro e sofreu apenas cinco gols em oito jogos. A derrota foi ano passado, no jogo de ida da final do Campeonato Carioca: Fla 2 x 1 Fluminense. De resto, foram três vitórias e quatro empates.

Mano saiu duas vezes vitorioso no comando do Internacional: 3 a 1 (Brasileiro de 2022); e 2 a 1 (Brasileiro de 2023).

A outra vitória aconteceu já pelo Flu e marcou a primeira derrota de Filipe Luís como técnico profissional do Flamengo: 2 a 0, no Campeonato Brasileiro de 2024, quando o Tricolor lutava contra o rebaixamento.

A vez que Mano perdeu, porém, foi com um sabor amargo, já que contribuiu para o Flamengo sagrar-se campeão estadual, pois no duelo da volta o jogo terminou em 0 a 0. Os outros três empates foram no Carioca de 2025 (0 a 0 na fase classificatória), no Brasileiro de 2023 (1 a 1 pelo Corinthians) e no Brasileiro de 2022 (0 a 0 pelo Inter).

Ciente do que Mano pode aprontar, Filipe Luís pregou cautela. O treinador demonstrou preocupação em conter a euforia da torcida após a goleada histórica por 8 a 0 sobre o Vitória na rodada passada, a maior da história do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos.

"As equipes estudam e se preparam muito bem para os jogos. Vai vir o Mano, que já provou com o Fluminense que é difícil vencer. Vamos tirar essa expectativa da cabeça do torcedor já. Estamos muito longe de conquistar alguma coisa ainda. Faltam 18 jogos no Brasileiro e tem muito pela frente", disse Filipe Luís.

Festa antes do jogo

O jogo de hoje será marcado por um grande evento para promover o início oficial da parceria entre Flamengo e Betano. A empresa de apostas esportivas estampará pela primeira vez numa partida sua logomarca na parte nobre da camisa rubro-negra. Por isso, prepara ações para antes, durante e depois do duelo.

No intervalo, por exemplo, vai haver um show com artistas flamenguistas conhecidos da música brasileira. Já os setores Norte e Sul da arquibancada do Maracanã contarão com um bandeirão 3D com as camisas 1 e 2 do Flamengo.

O contrato com a Betano é o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Serão R$ 268 milhões anuais em um contrato que vai até o fim de 2028 e abrange exposição da marca nos times profissionais de futebol, basquete e vôlei, além dos uniformes de viagem dos esportes olímpicos. A primeira parcela do vínculo (R$ 85,5 milhões) foi paga nesta semana.