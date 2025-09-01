Após polêmica de 2024, NFL volta a Itaquera com gramado reformado

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motivo de polêmica na primeira visita da NFL (National Football League) ao Brasil, em 2024, o gramado da Neo Química Arena passou recentemente por uma reforma –a maior desde sua inauguração, em 2014, segundo a World Sports, empresa responsável pela manutenção do campo do Corinthians, em Itaquera.

Na próxima sexta-feira (5), o estádio da zona leste de São Paulo voltará a ser palco da liga de futebol americano, recebendo o confronto entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, às 21h (de Brasília). Será a segunda partida da NFL em solo brasileiro.

A operação de restauração já estava prevista pelo clube alvinegro independentemente do retorno da NFL, mas só pôde ser realizada entre a segunda quinzena de junho e o início de julho, durante a paralisação do calendário do futebol nacional por causa da Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos.

Com o estádio sem jogos por mais de um mês, foi possível substituir uma fibra sintética que compõe o gramado do tipo "ryegrass puro", usado também em estádios de ligas europeias, como o Campeonato Inglês e o Campeonato Espanhol.

"Quando essa fibra se desgasta, o campo fica mais escorregadio. Os próprios jogadores do Corinthians apontaram isso. Com a reforma, as quedas devem diminuir em até 90%", afirmou João Paulo de Abreu, engenheiro agrônomo responsável pelo gramado da Neo Química Arena e representante da World Sports.

Segundo ele, a renovação do material trouxe ganhos sobretudo na tração –o contato da chuteira com a grama, que garante firmeza e estabilidade aos atletas. Foi justamente a falta de estabilidade que gerou críticas no duelo em que o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers por 34 a 29, em setembro do ano passado, na primeira experiência da NFL no Brasil.

Ao longo da partida, jogadores de ambas as equipes escorregaram, problema que repercutiu até fora do futebol americano. LeBron James, astro do basquete, escreveu nas redes sociais: "Cara, esse campo é uma m...".

Alguns atletas, porém, relativizaram a situação. "Não foi tão ruim. Trocamos as chuteiras no meio do jogo e melhoramos. Os Packers também jogaram no mesmo gramado, não tem desculpa", disse AJ Brown, "wide receiver" dos Eagles.

De acordo com Abreu, as equipes haviam sido orientadas pela administração da arena sobre o tipo de travas mais adequado para o campo do Corinthians, mas não seguiram a recomendação. Antes de definir Itaquera como sede da primeira partida da NFL na América do Sul, representantes da liga realizaram diversas visitas técnicas ao estádio e o consideraram ideal para o evento.

"Não sei por qual motivo eles não iniciaram a partida com as travas sugeridas", afirmou o agrônomo.

Desde fevereiro deste ano, novas vistorias têm sido feitas após a confirmação do segundo jogo no Brasil. Nesta semana, Nick Pappas, diretor da NFL responsável pela qualidade dos gramados em todos os estádios da liga, desembarcou no país para acompanhar os últimos preparativos.

Neste domingo (31), Pappas assistirá ao clássico entre Corinthians e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, e, logo após a partida, profissionais da NFL assumirão a operação do estádio.

"Nossa equipe está lá trabalhando com o Corinthians para garantir a melhor superfície de campo possível, e estamos confiantes nisso em todos os sentidos para este ano", afirmou Peter O'Reilly, vice-presidente executivo da NFL.

"Estamos sempre focados em proporcionar a melhor experiência para nossas equipes em todos os aspectos, e certamente a qualidade do gramado é um componente chave disso."

No futebol, o campo do time alvinegro recebe elogios até de rivais, como Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Ele chegou a afirmar que "o melhor gramado do Brasil é o do Corinthians", reconhecendo a qualidade da grama e sugerindo que outros estádios brasileiros buscassem esse nível.

O terreno da Neo Química Arena é frequentemente descrito como "rápido" –a bola rola com fluidez, favorecendo um jogo ágil. Esse efeito, porém, não se aplica ao futebol americano, no qual a bola tem pouco contato com o gramado. Para a NFL, a tração é o mais importante.