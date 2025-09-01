Neymar reclama de regra e faz alerta ao Santos

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Neymar explicou os motivos que o fizeram ficar de fora da convocação da seleção brasileira, afirmou que mudaria a regra do impedimento e alertou sobre o momento do Santos na tabela do Brasileirão. Na saída de campo, Neymar lamentou o gol do Santos anulado no final do jogo e falou, inclusive, que mudaria a regra:

"Mais uma vez, né? Mais uma vez o VAR atrapalhou o bonito do futebol. São detalhes que, na minha opinião, eu mudaria essas regras. Porque o pé, eu acho que é nossa base, então, para mim, teria que ser traçado dali a linha de impedimento. Mas não sou eu que mando, é só uma opinião que eu tenho", disse Neymar, sobre impedimento.

Analisando o jogo, Neymar opinou que o Santos precisa caprichar no último passe e fez um alerta sobre a fase vivida pelo Peixe no campeonato: "Conseguimos fazer um bom jogo no segundo tempo, acho que no primeiro faltou acertar o último passe, no segundo também. Acho que a gente está com muito nervosismo em acertar. Mas, são detalhes que a gente tem que procurar acertar o mais rápido possível, porque está chegando já o fim do campeonato, estamos no segundo turno e a água está batendo na bunda", disse Neymar, sobre a fase do Santos.

O Santos é o 15º colocado do Brasileirão, com 22 pontos, apenas três a mais que o Vasco, primeiro time dentro do Z4, que ainda joga na rodada.

Neymar voltou a campo contra o Fluminense depois de cumprir suspensão e se recuperar de edema na coxa contra o Bahia. Foi o primeiro jogo do camisa 10 depois de sofrer a pior goleada da carreira, 6 a 0 contra o Vasco, no MorumBis.