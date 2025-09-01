Goleiro faz de pênalti, Grêmio arranca empate e frustra festa do Flamengo

© Getty Images

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo ditou do ritmo o jogo, abriu o placar e caminhava para mais uma vitória, mas o Grêmio marcou no fim com o goleiro Tiago Volpi e conseguiu arrancar o empate em duelo na tarde deste domingo (31), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Arrascaeta abriu o placar no começo do segundo tempo, após jogada em que tabelou com Pedro e bateu bonito. O Tricolor deixou tudo igual em cobrança de pênalti na reta final, em lance que gerou reclamações.

Com o resultado, o time da Gávea chegou a 47 pontos e deu novos passos na liderança do torneio - tem três pontos a mais que o Cruzeiro, atual vice-líder. Já o Tricolor gaúcho, vai a 25 e ainda tenta se afastar da parte inferior da tabela.

Na próxima rodada, o Flamengo visita o Juventude no Alfredo Jaconi, no dia 14. O Tricolor gaúcho, por outro lado, recebe o Mirassol, no dia 13.



BH EM CAMPO ANTES DE JULGAMENTO

Bruno Henrique fez contra o Grêmio o último jogo dele antes do julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) sobre manipulação e apostas. O caso está na pauta da próxima quinta-feira, e o atacante pode ser suspenso por até dois anos. O camisa 27 foi acionado aos 31 minutos do segundo tempo, e entrou na vaga de Pedro.

COMO FOI O JOGO

O Flamengo teve como novidade a escalação de De la Cruz na vaga de Jorginho, vetado pelo departamento médico por indicar um incômodo muscular na coxa esquerda. O uruguaio - que recentemente se viu em meio a uma polêmica após mensagens em que Runco, então chefe médico, ter mensagens sobre a condição dele vazadas - foi titular e teve bom desempenho. Ele ajudou a recompor defensivamente quando o Grêmio tentava escapar e deu dinamismo ao meio-campo ao lado de Saúl.

Já o Grêmio, com uma grande lista de desfalques, teve a estreia do zagueiro Noriega, além de Carlos Vinicius no setor ofensivo. O atacante entrou na vaga de Alysson, que sofreu entorse no tornozelo, e buscou a estatura (tem 1,90m) para ser fator de preocupação nas bolas aéreas.

Enquanto Filipe Luís manteve a base da equipe "força máxima" do Rubro-Negro, Mano Menezes optou por uma estratégia com três volantes, tendo uma marcação mais forte e tentativas de saídas em velocidade. Neste cenário, o duelo no Maracanã ficou bem truncado.

O Flamengo tinha a bola, mas encontrava dificuldades em criar chances mais claras, e o Grêmio, por outro lado, não mostrava forças para dar dor de cabeça à zaga adversária. Na reta final do primeiro tempo, o time da casa conseguiu aplicar pressão, achou espaços e viu o Grêmio salvar, praticamente, em cima da linha duas vezes - uma com Volpi e outra com o zagueiro Noriega.

Na volta do intervalo, foram minutos em que foi quase um ataque contra defesa, com o Flamengo rondando o gol de Volpi com perigo. Até que, após tabela com Pedro, Arrascaeta deu um bonito tapa na bola para abrir o placar. A jogada, inclusive, teve participação de Samuel Lino, atacante convocado para a seleção brasileira após o corte de Matheus Cunha.

O Flamengo que já era dominante na etapa inicial, passou a não deixar o Grêmio respirar, e por pouco não ampliou a vantagem. A equipe visitante, acuada, tentava contra-ataques, mas cometia muitas falhas na construção das tramas ofensivas e não conseguia pegar a zaga adversária desarmada.

Na reta final da partida, em uma das poucas investidas do Grêmio, Pavón cruzou e a bola pegou no braço de Ayrton Lucas. Na cobrança de pênalti, Volpi deixou tudo igual.

LANCES IMPORTANTES

Volpi salva - Aos 40 minutos do 1º tempo, Saúl acionou Léo Ortiz e a bola sobrou para Arrascaeta. O uruguaio mandou para a área, Pedro se antecipou e finalizou, mas Volpi fez a defesa à queima-roupa, em cima da linha.

Noriega salva - Aos 41 minutos do 1º tempo, Arrascaeta tocou para Léo Pereira, que cruzou. A bola desviou na marcação e sobrou para Pedro, que mesmo caído, conseguiu finalizar, mas Noriega conseguiu tirar em cima da linha.

1x0 - Aos 8 minutos do 2º tempo, Arrascaeta recebeu de Samuel Lino, carregou, tabelou com Pedro e, sem marcação, bateu para abrir o placar.

Volpi salva (2) - Aos 16 minutos do 2º tempo, Ayrton Lucas levantou na área pela direita, Léo Pereira cabeceou e o goleiro gremista conseguiu fazer a defesa.

1x1 - Aos 39 minutos do 2º tempo, Volpi cobrou pênalti e balançou a rede. A penalidade foi assinalada após Pavón entrar na grande área, cruzar e a bola pegar no braço de Ayrton Lucas.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 1 GRÊMIO

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Data e hora: 31 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões amarelos: Leo Ortiz (FLA); Kannemann, Dodi (GRE)

Cartão vermelho: -

Gols: Arascaeta, do Flamengo, aos 8'/2ºT; Volpi, do Grêmio, aos 39'/2ºT

Flamengo: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz (Evertton), Saúl e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino. T.: Filipe Luís

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi (Wagner Leonardo) e Edenílson (Cristian Pavón); Cristian Olivera (Alexander Aravena), Braithwaite (Franco Cristaldo) e Carlos Vinícius (André Henrique). T.: Mano Menezes