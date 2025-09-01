Corinthians rejeita proposta de quase R$ 200 mi da Roma por Yuri Alberto

© Getty

(UOL/Folhapress) O Corinthians recebeu uma proposta de aproximadamente 30 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões) da Roma pelo atacante Yuri Alberto. Com a janela de transferências próxima do fim, o clube não quer negociar o camisa 9, que, no momento, é desfalque depois de passar por uma cirurgia de hérnia inguinal.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, apesar dos altos valores, o clube não tem interesse e nem pretende abrir negociação com o time italiano por Yuri Alberto. A informação da proposta foi dada inicialmente pelo jornalista Benjamin Back.

A atual janela de transferências fica aberta até o dia 2 de setembro e o clube não tem intenção de negociar nenhum atleta do atual elenco.

Nesta janela, o Corinthians trouxe apenas Vitinho. O Timão, porém, vive situação delicada no mercado da bola devido ao transfer ban sofrido pela dívida com o Santos Laguna pela contratação do zagueiro Félix Torres.

Essa foi, inclusive, uma barreira enfrentada pelo clube na negociação com o atacante norte-americano Agustín Anello, do Boston River. O clube entende que não terá tempo hábil para quitar a dívida e derrubar o transfer ban na Fifa.

Yuri Alberto tem sido peça importante no Corinthians nos últimos anos. Nesta temporada, o atacante marcou 13 gols em 40 partidas.

Próximos jogos do Corinthians

O Corinthians retorna aos gramados para enfrentar o Athletico-PR no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola no próximo dia 10 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Já pelo Brasileiro, o Timão pega o Fluminense no dia 13 (sábado), a partir das 21h, no Maracanã.

A situação do Corinthians no Brasileirão



O empate contra o Palmeiras não mudou muito a situação das duas equipes no Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu a chance de embalar a segunda vitória consecutiva e permaneceu na 11ª colocação, chegando aos 26 pontos.