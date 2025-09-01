WSL Finals 2025: Italo e Yago disputam o título mundial

(UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil estará representado por Italo Ferreira e Yago Dora no WSL Finals 2025, que acontece em Fiji e define o título mundial da temporada. O evento reúne os cinco melhores surfistas do ranking masculino e feminino, em uma disputa de mata-mata que promete emoção em Cloudbreak, uma das ondas mais desafiadoras do planeta.
QUEM ESTÁ NA DISPUTA
No masculino, os classificados foram Italo Ferreira (5º/BRA), Jack Robinson (4º/AUS), Griffin Colapinto (3º/EUA), Jordy Smith (2º/AFS) e Yago Dora (1º/BRA).
No feminino, a briga pelo título reúne Bettylou Sakura Johnson (5ª/HAV), Caroline Marks (4ª/EUA), Caitlin Simmers (3ª/EUA), Gabriela Bryan (2ª/HAV) e Molly Picklum (1ª/AUS).
FORMATO
O formato do WSL Finals é de mata-mata. O 5º do ranking enfrenta o 4º colocado; quem vence encara o 3º, e assim por diante, até chegar ao líder da temporada.
A novidade de 2025 é uma vantagem extra para o líder do ranking: se vencer a primeira bateria da grande decisão, ele garante o título mundial imediatamente. Caso perca, a disputa segue no modelo tradicional de melhor de três baterias.
QUANDO SERÁ
A janela oficial vai de 27 de agosto a 4 de setembro. Por conta do fuso horário, a chamada diária acontece em Fiji pela manhã, mas no Brasil isso corresponde ao final da tarde do dia anterior.
Segundo a previsão, as melhores chances para que o evento aconteça são na segunda e terça-feira do Brasil, a partir de 16h30 (de Brasília).
ONDE ASSISTIR
A transmissão será feita pelo SporTV, além do site e aplicativo da WSL e do YouTube oficial da liga.
Para apoiar Yago Dora e Italo Ferreira, a WSL Brasil lançou a campanha #BrasilnoWSLFinals, incentivando os fãs a invadirem as redes sociais com mensagens de apoio e energia positiva, reforçando a força da torcida verde e amarela na luta pelo título.
WSL FINALS 2025
Quando: 27 de agosto a 4 de setembro
Horário: 16h30 (Brasília)
Local: Cloudbreak, Fiji
Onde assistir: SporTV, WSL site/app e YouTube