Por que data Fifa ainda não indica seleção da Copa

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Não é por que o Brasil já está tranquilo, com a vaga na Copa do Mundo, que a seleção já vai ter aparência de Mundial. O técnico Carlo Ancelotti quer esticar ao máximo o ambiente de testes.

O clima de vestibular vai ser a tônica dos treinos a partir desta segunda-feira (1º), na Granja Comary, em Teresópolis. Com isso, a ideia atual da comissão técnica é só fechar o time mesmo na última convocação antes da Copa, em junho.

Ancelotti já reconheceu que precisa conhecer melhor os jogadores. Não no aspecto técnico, mas no pessoal, na convivência.

Por isso que a lista para os jogos contra Chile e Bolívia tem alguns nomes "alternativos", como Kaio Jorge, Jean Lucas, Samuel Lino, Caio Henrique, Vitinho e Douglas Santos.

Inclusive, chama a atenção os que ficaram fora: Vini Jr, Rodrygo, Militão e, claro, Neymar.

O técnico da seleção vê um universo bem maior de jogadores capazes de seguirem no radar. O cálculo bate 70 jogadores, segundo ele disse em entrevista ao UOL. Nas pré-listas, costuma mandar cerca de 50 nomes à Fifa.

Depois dos jogos deste mês, Ancelotti ainda terá jogos em outubro (Coreia do Sul e Japão), novembro e março de 2026.

O trabalho até a Copa terá cerca de um ano, ao todo. A ideia já colocada em prática é chamar uma base entre 15 e 16 jogadores, gerando um espaço para os testes.

A CONVOCAÇÃO ATUAL (APÓS CORTES)

Goleiros

Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)

Laterais

Wesley (Roma), Vitinho (Botafogo), Caio Henrique (Monaco) e Douglas Santos (Zenit)

Zagueiros

Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alexsandro Ribeiro (Lille) e Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Meio-campo

Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Jean Lucas (Bahia) e Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Raphinha (Barcelona), Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Samuel Lino (Flamengo), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit) e Richarlison (Tottenham)