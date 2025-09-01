Entenda a prisão do ex-piloto Tarso Marques por dirigir veículo sem placa

© Shutterstock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preso no sábado (30) após ser flagrado com um veículo de luxo com queixas de apropriação indébita e pendências de IPVA e multas, o ex-piloto de Fórmula 1 e apresentador Tarso Marques foi liberado após pagar fiança.

Em seu perfil nas redes sociais, ele disse que não é dono do carro e que não sabia das pendências nem que o veículo estava sem placa no momento do flagrante.

O carro, um Lamborghini Gallardo, também tinha valores atrasados de licenciamento. Tarso foi preso por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.



QUANDO OCORREU A PRISÃO?

Tarso foi abordado por policiais militares que atuavam na Operação Direção Segura na madrugada de domingo (31), por volta das 3h, na ponte Cidade Jardim, na zona oeste de São Paulo. Segundo a PM, o carro estava sem as placas fixadas. O condutor, ao perceber a fiscalização, tentou recolocar as placas, mas foi contido pelos policiais.

O QUE HÁ DE QUEIXAS CONTA O CARRO?

Policiais checaram as informações do carro, um Lamborghini Gallardo, e identificaram que ele possuía registro de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013, além de R$ 1.330,949,89 em débitos de IPVA e taxas do Detran-SP, além de R$ 2.935,59 em multas municipais.

O QUE É APROPRIAÇÃO INDÉBITA?

Segundo o Código Penal, o crime ocorre quando alguém se apropria de uma coisa alheia móvel. A pena prevê multa e prisão de um a quatro anos. No caso, a queixa registrada era contra o veículo.

QUEM É O DONO DO VEÍCULO?

O veículo está registrado como propriedade da empresa Embrasystem, condenada em 2018 por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira. Em 2013, a Justiça de Goiás havia bloqueado R$ 300 milhões em bens e veículos da Embrasystem e da BBrasil Organizações e Métodos. Entre os alvos da medida estavam mais de cem veículos, como mostrou a Folha à época, incluindo carros de marcas como Ferrari, Lamborghini e Mercedes.

POR QUE TARSO FOI PRESO?

Segundo a PM, Tarso foi levado ao 14º Distrito Policial, onde a delegada de plantão realizou a prisão em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O QUE DIZ O PILOTO?

Marques conseguiu a liberdade provisória no domingo após pagar fiança de 15 salários mínimos. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele agradeceu as mensagens de apoio recebidas e disse não ser dono do carro.

Ele afirmou que o carro era "de cliente" e que não sabia que o veículo tinha pendências e que estava sem placa.

"Parece que o carro tinha umas pendências de IPVA, multa. Esquema de alguma ação, alguma coisa do proprietário da empresa. Eles autuaram o carro. E é isso. Está tudo legal. Só não devia ter saído sem placa. Na verdade, eu nem sabia que estava sem placa. Soube na hora que parou na blitz", disse o ex-piloto.