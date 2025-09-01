Notícias ao Minuto
Procurar

São Paulo anuncia Maílton como novo reforço para a temporada

O São Paulo anunciou o lateral-direito Maílton como novo reforço do clube

São Paulo anuncia Maílton como novo reforço para a temporada

© Shutterstock

Folhapress
01/09/2025 19:20 ‧ há 5 horas por Folhapress

Esporte

Futebol

Maílton chega em definitivo ao São Paulo com contrato até o final de 2027. O jogador pertencia ao Metalist, da Ucrânia, mas estava emprestado à Chapecoense.

 

O Tricolor conseguiu a liberação do atleta sem custos diante de uma dívida que os ucranianos tinham com o clube. O valor devido estava na casa dos 600 mil euros (R$ 3,8 milhões) e o São Paulo perdoou a dívida pela liberação do jogador.

Maílton vinha sendo o maior destaque da Chapecoense na Série B. Ele somava sete gols e nove assistências em 30 jogos.

O clube catarinense não tinha cláusula de proteção no empréstimo de Maílton e não será ressarcido pela perda do jogador. Revelado pelo Palmeiras, o lateral tem 27 anos e vive sua melhor temporada em termos de números na carreira.

WSL Finals 2025: Italo e Yago disputam o título mundial

WSL Finals 2025: Italo e Yago disputam o título mundial

O evento reúne os cinco melhores surfistas do ranking masculino e feminino

Folhapress | 14:15 - 01/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você