David Luiz nega ameaças e encontro com mulher que fez BO contra o jogador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em pronunciamento feito em suas redes sociais, o zagueiro David Luiz, atualmente no Pafos, do Chipre, se defendeu das acusações de ameaça feitas por Karol Cavalcante, que conseguiu uma medida protetiva contra ele.

DAVID LUIZ NEGA ACUSAÇÕES DE EX-AFFAIR

O jogador admitiu que trocou mensagens com a assistente social, mas negou qualquer tipo de ameaça e a versão de que teria se encontrado com ela em um hotel em Fortaleza, enquanto ainda atuava no time de mesmo nome da capital cearense.

"Nunca ameacei ninguém. Nunca ameacei essa pessoa. Nunca estive com essa pessoa pessoalmente. Nunca estive no hotel que ela fala que eu estive. Até mesmo desde a semana passada foi disponibilizado para a imprensa, para todo mundo que quisesse, o e-mail original do hotel confirmando que eu nunca estive lá. Infelizmente, as coisas têm saído do controle", afirma David Luiz, zagueiro, em vídeo no Instagram.

O jogador lamentou a situação, classificando o momento como "muito ruim, muito chato". Ele admitiu ter errado ao trocar mensagens com a jovem, mas reforçou que as acusações de ameaça e os encontros nunca aconteceram.

"Errei, sim, ao trocar mensagem com essa pessoa, mas eu nunca, nunca e nunca ameacei nem ela, nem ninguém na minha vida", disse.

David Luiz concluiu o pronunciamento informando que as "medidas legais já estão sendo tomadas" e que espera que a justiça seja feita rapidamente para que a "real verdade" venha à tona. Ele também agradeceu o apoio que tem recebido de seus fãs.

A assessoria do jogador também divulgou uma nota dizendo que o vídeo será a única manifestação pública do atleta sobre o tema: "Diante das recentes alegações e em respeito à transparência, a assessoria de David Luiz informa que todas as medidas legais cabíveis estão sendo tomadas. Por se tratar de processo que tramita sob sigilo de justiça e por conta dos últimos desdobramentos, o recente vídeo publicado pelo atleta será a única manifestação pública sobre o tema. O jogador reafirma seu compromisso com a verdade e confia que os fatos serão apurados e esclarecidos pelas autoridades competentes".

RELEMBRE O CASO

O UOL teve acesso ao conteúdo do boletim de ocorrência, realizado por Karol no dia 23 de agosto, no qual ela relata ter sido ameaçada por David Luiz através de mensagens no Instagram. A reportagem também obteve a foto da conversa, que foi anexada ao processo. A imagem foi periciada pelas autoridades e confirmada, sendo um elemento adicional para a concessão da medida protetiva.

Karol disse ter sentido "risco real de morte" ao ler as mensagens e chegou a comparar a situação ao caso de Eliza Samudio, assassinada em 2010 pelo ex-goleiro Bruno.

"Depois que o relacionamento acabou, ele passou a me ameaçar constantemente. Recebi, pelo Instagram, uma mensagem enviada pelo próprio David Luiz contendo as seguintes palavras: 'Você sabe que tenho dinheiro e poder, então, não banque a esperta. Seria triste seu filho ter que pagar as consequências dos seus atos. Eu posso simplesmente fazer você sumir'", dizia a jovem em trecho do BO.

Segundo o advogado de Karol, o zagueiro procurou a jovem na rede social, omitindo a informação de que era casado, e iniciado as ameaças após a recusa dela a uma proposta para realizar um "trisal" -relacionamento entre três pessoas ao mesmo tempo.

"A nossa primeira preocupação era garantir a integridade física da Karol. A decisão saiu em menos de 24 horas. Isso mostra a urgência do caso. A ameaça é muito evidente, muito direta. Ele mandou o convite de amizade no Instagram, ele que iniciou as conversas, ele que a convidou para Fortaleza, ele que omitiu [a informação de] que era casado. Quando ele sugere uma situação que ela não gostou, do trisal, ele passa a fazer ameaça. Ela foi forçada para se proteger", falou Fabiano Távora, advogado de Karol, ao UOL.