Fulham contrata ex-Palmeiras por R$ 254 milhões; Alviverde ganha R$ 30 mi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Kevin, que passou pela base do Palmeiras e estava no Shakhtar Donetsk, foi negociado com o Fulham por R$ 254 milhões e vai render um bom dinheiro ao Alviverde.
O Palmeiras tem direito a 12% dos valores (10% que conseguiu manter da venda do jogador ao Shakhtar, mais 2% pelo mecanismo de solidariedade da Fifa): isso significa que o Alviverde fica com cerca de R$ 30 milhões. O clube inglês fechou a contratação do atacante de 22 anos por 40 milhões de euros, mais 5 milhões em bônus.
Kevin se destacou na base do Palmeiras, mas só fez 11 jogos no elenco profissional. O atleta tinha grande concorrência nos lados do campo, e o Alviverde entendeu que uma venda seria a melhor opção naquele momento.
Na época, o Alviverde recebeu 12 milhões de euros (R$ 64 milhões na época), com mais 3 milhões de euros (R$ 16 milhões) por objetivos.