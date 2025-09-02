Onde assistir ao confronto entre Chargers x Chiefs

© Agafapaperiapunta / iStok

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O confronto entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, válido pela rodada inaugural da temporada regular da NFL, será disputado nesta sexta-feira (5), às 21h30, na Neo Química Arena, em Itaquera. A partida terá quatro opções de transmissão ao vivo.

Para quem não puder ir ao estádio acompanhar o segundo jogo da liga realizado no Brasil, a transmissão estará disponível na SporTV e na ESPN, pela TV por assinatura, e nos canais CazéTV e GE TV, ambos no YouTube.

Diferentemente do que ocorreu em 2024, quando Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentaram no mesmo estádio com transmissão em TV aberta, desta vez não há previsão de exibição fora da TV paga e das plataformas digitais. No ano passado, a RedeTV integrava o grupo de emissoras com direitos de transmissão do torneio.

A NFL conta com 32 equipes divididas em duas conferências: AFC e NFC. Cada time disputa 17 jogos na temporada regular em busca de uma vaga nos playoffs. Ao todo, sete equipes de cada conferência avançam para a fase decisiva: os quatro campeões de divisão e três times classificados como wild cards, com as melhores campanhas entre os demais.

Os playoffs têm formato eliminatório até restarem apenas os campeões de cada conferência, que se enfrentam no Super Bowl.