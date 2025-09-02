São Paulo tenta retorno do argentino Rigoni no último dia da janela

Notícias ao Minuto
(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo tenta a contratação do atacante Emiliano Rigoni no último dia da janela de transferências. O argentino já passou pelo São Paulo e nesta terça-feira (02) defende o León (MEX).

 

Crespo deu aval para que o Tricolor busque o atleta, que foi titular na primeira passagem do treinador no clube. A informação foi inicialmente publicada pela ESPN e confirmada pelo UOL.

Rigoni vê com bons olhos a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro para defender novamente o São Paulo. Ele tem sido utilizado como peça de reposição na equipe mexicana.

O jogador tem contrato com o León até dezembro deste ano, e, em caso de uma compensação financeira considerada interessante, o clube mexicano estaria disposto a liberá-lo antes do fim do vínculo.

Rigoni chegou ao São Paulo na metade de 2021 e ficou um ano no clube. Ele foi negociado com o Austin, dos EUA, em 2022. Desde janeiro de 2025, está no León.

