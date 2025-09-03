Artilheiro na base do Palmeiras renova duas vezes em um ano e aguarda chances

© Cesar Greco / Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Riquelme Fillipi, de 18 anos, é uma sensação da base do Palmeiras: nas duas últimas temporadas são 85 jogos, 36 gols e 7 assistências pelo time sub-20.

De olho nesses números, o jogador ganhou duas renovações contratuais em menos de um ano e vive a expectativa para receber mais chances com Abel Ferreira.

Riquelme já recebeu sondagens e propostas do futebol europeu antes mesmo de sua estreia no profissional, e fez o Palmeiras se movimentar nos bastidores pelas renovações. O Sporting e o Nottingham Forest apresentaram propostas ao Palmeiras para levar o jogador, e o Zenit chegou a fazer consultas - mas o Alviverde optou pela permanência do atleta.

Apesar do destaque desde o ano passado, Riquelme só fez a sua estreia pelo Palmeiras no mês passado. Ele disputou 15 minutos na vitória por 1 a 0 contra o Grêmio, no dia 26 de julho, no Allianz Parque.

O atacante foi um dos principais nomes do título brasileiro sub-20 do Palmeiras, e vive a expectativa de receber mais minutos de Abel Ferreira no time principal. Ele foi relacionado para jogos no ano passado e neste ano (contra o Atlético-MG, na 15ª rodada do Brasileirão, e no jogo de ida contra o Universitário, pelas oitavas da Libertadores), mas ainda não ganhou uma sequência.

As ofertas que o Alviverde recebeu pelo jogador giravam em torno de 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões na cotação atual). No entanto, o clube acredita que ele ainda vai evoluir no Palmeiras e tem margem para ser vendido por um valor bem superior.

Riquelme tem como posição favorita a ponta-esquerda, mas também joga na direita. O Palmeiras tem dois atletas na ponta esquerda que não atuam mais em 2025: Paulinho e Bruno Rodrigues.

O atacante pode aproveitar a brecha nesse setor, que nesta terça-feira (02) só tem Ramón Sosa como ponta esquerda de origem, e Felipe Anderson tem sido utilizado por ali.

Riquelme Filippi renovou com o Palmeiras até o final de 2029 e tem multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 630 milhões na cotação atual).