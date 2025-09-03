São Paulo acerta o retorno do atacante argentino Rigoni

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Emiliano Rigoni é o novo reforço do São Paulo e, nas próximas horas, deixará o México para retornar ao clube brasileiro. O meia argentino tinha ainda seis meses de contrato com o León, mas acertou sua rescisão e está liberado.

Rigoni, de 32 anos, vinha sendo utilizado como peça de reposição no León e, por esse motivo, assim que o clube mexicano soube do interesse do São Paulo em contratá-lo, não colocou maiores obstáculos para a sua saída.

O jogador assinará vínculo de um ano e meio com o São Paulo e deve ser oficializado em breve.

Rigoni chegou ao São Paulo na metade de 2021 e ficou um ano no clube. Ele foi negociado com o Austin, dos EUA, em 2022. Em janeiro de 2025, chegou ao León.