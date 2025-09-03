Atlético-MG anuncia contratação de Sampaoli, que volta ao clube após 4 anos

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jorge Sampaoli é o novo treinador do Atlético-MG. O técnico argentino chegou a um acordo verbal com a diretoria durante o dia e, nesta noite, foi anunciado para suceder Cuca. Sampaoli terá vínculo com o Galo até dezembro de 2027. Ele volta ao clube após pouco mais de quatro anos.

O argentino conquistou o Campeonato Mineiro de 2020 comandando o Atlético-MG. A trajetória em questão durou até fevereiro do ano seguinte.

A atual negociação aconteceu de forma rápida, iniciada por uma reunião virtual realizada na manhã de ontem, em que ambas as partes manifestaram o desejo de trabalhar juntas.

No encontro, foi definido o alinhamento esportivo, e ficou selado também o acordo em relação à parte econômica. Sampaoli tem 65 anos e, no futebol brasileiro, já passou também por Santos e Flamengo.