DJ de jogo da NFL se inspira em Evidências e quer surpreender até Taylor

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Escolhido pela NFL como DJ do pré-jogo do São Paulo Game desta sexta-feira (5), o brasileiro KVSH tem longa história com a música eletrônica no país e já tem planos para sua apresentação: inspiração em Evidências, que virou hit na partida do ano passado, e playlist para surpreender até Taylor Swift, que pode aparecer no estádio.

"Foi incrível ver Evidências tomar conta do estádio no ano passado. Isso já serve de inspiração para a gente pensar em como trazer momentos parecidos em 2025. Estamos preparando surpresas com músicas que o público brasileiro adora e que certamente vão fazer o estádio cantar junto e entrar no clima de festa", afirma KVSH, em entrevista à reportagem.

KVSH costuma acompanhar o futebol americano com os amigos e gosta da dinâmica do jogo. Para ele, a NFL se tornou uma oportunidade para confraternizar. Agora, ele terá a mesma chance, mas em um estádio lotado e possivelmente com a presença da cantora Taylor Swift. Se as músicas da noiva do jogador Travis Kelce estarão no repertório? Ele faz mistério, mas promete animar o público.

A energia do estádio já vai estar incrível, e se a Taylor aparecer mesmo, com certeza isso só vai deixar tudo ainda mais especial. Quanto ao repertório, a ideia é sempre sentir o momento e animar a galera? Então, pode ser que role uma surpresa.

O DJ tem mais de 11 anos de carreira, tocando nos maiores festivais do Brasil, mas confessa: vai ser a primeira vez em um evento esportivo da magnitude da NFL.

Minha expectativa é altíssima. É um evento americano de proporções gigantescas desembarcando no Brasil, e isso mostra a força da NFL e o quanto os brasileiros abraçam esse esporte. Já participei de vários festivais em estádios, mas vai nunca toquei em um evento esportivo assim - KVSH

O brasileiro vai ter o desafio de unir a cultura nacional com a americana para levantar o estádio que estará lotado com ambos os públicos. Para isso, ele quer misturar hits de décadas passadas com a energia da música eletrônica.

Podem esperar releituras de clássicos que marcaram gerações, tanto no Brasil quanto no mercado americano, especialmente hits das décadas de 80, 90 e 2000. A ideia é dar uma nova cara a essas músicas com a energia da música eletrônica e minha identidade como DJ. O objetivo é que o pré-jogo seja uma grande festa, com todo estádio cantando e vibrando junto - KVSH



NFL NO BRASIL: LOS ANGELES CHARGERS X KANSAS CITY CHIEFS

Quando: 5 de setembro, às 21h

Local: Arena Corinthians, em São Paulo

Onde assistir: sportv, ESPN, CazéTV, getv, Globoplay, Disney+ e NFL Game Pass