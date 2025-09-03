Ancelotti volta a citar condição física de Neymar e diz que seleção tem 'muitíssima concorrência'

© Getty

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Às vésperas da partida entre Brasil e Chile pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o treinador da seleção, Carlo Ancelotti, voltou a ter de responder a respeito da ausência de Neymar.

O italiano citou novamente sua condição física como um dos principais critérios adotados pela comissão técnica para optar pela não convocação do jogador.

"Ninguém pode discutir Neymar a nível técnico. O que estamos avaliando a cada dia, a cada jogo, é sua condição física", afirmou Ancelotti.

"Não só dele, de todos os jogadores que estão aqui, de todos que estamos avaliando. Porque a verdade é que essa equipe nacional tem muita concorrência, muitíssima", acrescentou.

Ao anunciar a lista de convocados para a última rodada do classificatório regional, o treinador já havia dito que o jogador do Santos necessitava chegar em "boa condição física" para conseguir ajudar a equipe nacional.

Neymar deu declarações dias depois negando que seu condicionamento físico justificava a ausência na convocação.

"Fiquei de fora [da convocação] por opção técnica mesmo, não tem nada a ver com condição física", afirmou o camisa 10, após o empate sem gols entre Santos e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

Ancelotti evitou entrar em polêmica nesta quarta e disse que o jogador tem razão em seu apontamento.

"Creio que é a verdade, porque é uma decisão técnica, que se baseia sobre muitas coisas: o que o jogador está fazendo, o que o jogador fez, e também os problemas que tenha tido. Quando falo de critério físico, é um critério que toda a comissão considera muito importante."

A última partida de Neymar pela seleção foi em outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão ligamentar no joelho esquerdo que o deixou afastado dos gramados por cerca de um ano.

Segundo o treinador da seleção, a comissão avalia que a seleção tem cerca de 70 jogadores com capacidade de defender a equipe na Copa do Mundo de 2026.

Para estar no Mundial, afirmou Ancelotti, os jogadores precisam demonstrar qualidade técnica, estar "100% fisicamente" e se adequar à equipe.

O treinador disse ainda que busca atletas que "joguem pela equipe, e não pelo individual".

"Pode ser que eu escale um jogador que tenha menos qualidade que outro, mas que é mais efetivo para a equipe."

O italiano disse ainda que tem aproveitado o curto período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis, para conhecer um pouco mais jogadores com quem ainda não teve tanto contato.

O treinador elogiou o ambiente entre os jogadores e falou sobre as diferenças que percebeu em relação ao trabalho em grandes clubes.

"O ambiente de uma equipe nacional é diferente do que há dentro do clube. Eles falam todos o mesmo idioma, têm a mesma cultura, creio que é muito mais fácil criar um bom ambiente", afirmou.

"Nessa convocação, temos jogadores novos [nove novidades em relação à lista anterior] e estou contente com eles, trabalham bem, estão focados. É um ambiente positivo e a ideia é ser capaz de ter esse ambiente até a Copa do Mundo."