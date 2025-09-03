Responsável por gramado do Corinthians rebate crítica de LeBron

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um comentário de poucas palavras fez o gramado do estádio do Corinthians virar a grande polêmica do NFL São Paulo Game do ano passado. "Esse campo é uma merda", escreveu ninguém mais, ninguém menos que LeBron James nas redes sociais ainda no primeiro tempo do jogo que terminou com vitória do Philadelphia Eagles sobre o Green Bay Packers.

A crítica do astro do Lakers foi "injusta", segundo afirmou o presidente da World Sports, Roberto Gomide, ao UOL. A empresa é responsável pela manutenção do gramado do estádio do Corinthians desde a inauguração, em 2014.

"Infelizmente, um comentário errado lá do LeBron acabou gerando uma série de coisas. Só achei que foi injusto, porque era algo que todo mundo sabia", apontou Gomide.

Ele enfatizou sua indignação por alguns jogadores terem começado a partida com chuteiras de trava baixa -o que, em teoria, aumenta a possibilidade de escorregar no gramado e havia sido alertado pela liga.

"Nem sei por que entraram [de trava baixa] até nesta quarta-feira (03). Isso acabou gerando uma preocupação, óbvio, de como é que a gente pode melhorar? Depois resolveu. Mas até aí o Lebron James já tinha postado", acrescentou. Após a partida, jogadores se dividiram sobre o estado do gramado e colocaram panos quentes na polêmica.

MÁGOA COM LEBRON?

Gomide acredita que o termo usado por LeBron para descrever o gramado foi desrespeitoso, mas não leva ressentimento.

"Dizer que o gramado está escorregando para que o gramado está uma merda, que foi o que ele usou, é diferente. Acaba sendo desrespeitoso com todos os profissionais americanos, da NFL, e brasileiros, nossos e do próprio Corinthians, porque pune todos por um comentário de um cara que não está lá, que não joga nem em gramado. Então, por isso que eu fiquei p* da vida", disse o presidente da World Sports.

"Não [levo mágoa], zero, é normal. Um atleta com a fama dele, no final, pode falar o que ele quiser. Quem sabe ele não faz um post dizendo neste ano dizendo: 'nossa, o gramado esse ano está melhor'. Quanto menos se fala do gramado, melhor para nós", completou.

Nesta sexta, o Los Angeles Chargers encara o Kansas City Chiefs em um clássico divisional, às 21h (de Brasília), no estádio do Corinthians. Quem sabe sob os olhares de LeBron novamente.

NFL BANCOU REFORMA NO GRAMADO EM 2025

Segundo o UOL apurou, a NFL fez um investimento de mais de meio milhão de dólares (R$ 2,7 milhões) no gramado para o jogo deste ano.

Durante a pausa para o Mundial de Clubes, foi realizada a renovação da fibra sintética que reforça a raiz do gramado, que é referência no continente. A base conta com essa parte artificial para fortalecer a fixação da grama natural, que é a superfície onde o jogo ocorre.

"Foi verificado que, depois de dez anos, essa fibra sintética se desgastou. Então, a função principal dela estava comprometida. Foi feito todo um trabalho técnico no gramado atual, trouxemos a nova máquina de fibra e se reinjetou em junho. A expectativa de todos é de que esta nova fibra sintética deixe o gramado menos escorregadio", explicou Gomide.