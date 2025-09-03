Notícias ao Minuto
Procurar

São Paulo encaminha empréstimo de lateral-esquerdo para clube do Chipre

A equipe do Chipre vai pagar 200 mil dólares (R$ 1,1 milhão) pelo empréstimo do lateral-esquerdo Patryck

São Paulo encaminha empréstimo de lateral-esquerdo para clube do Chipre

© Getty Images

Folhapress
03/09/2025 21:40 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Bastidores

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo encaminhou o empréstimo do lateral-esquerdo Patryck para um time do Chipre. O Tricolor havia rejeitado uma investida nesta terça-feira (2), mas viu a proposta dobrar e decidiu aceitar. Patryck também despertava o interesse de um clube árabe.

 

A equipe do Chipre vai pagar 200 mil dólares (R$ 1,1 milhão) pelo empréstimo com opção de compra fixada em 2 milhões de dólares (R$ 10,9 milhões) por 50% dos direitos econômicos. A proposta anterior era de 100 mil dólares e compra fixada em menos de 1,5 milhão de dólares.

O empréstimo está acertado, restando apenas assinatura para ser oficializado.
Vale lembrar que a transferência é possível porque a janela do Chipre fica aberta até 9 de setembro. O país é um dos mercados que a janela fecha depois, não no dia 1º como a maioria da Europa ou no dia 2 como no Brasil.

Mulher que denunciou David Luiz vai entregar celular para perícia policial

Mulher que denunciou David Luiz vai entregar celular para perícia policial

Karol Cavalcante prestará novo depoimento na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (3)

Folhapress | 12:15 - 03/09/2025

Partilhe a notícia

Recomendados para você