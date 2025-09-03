Palmeiras sonha com Andreas e Veiga em jogos decisivos na Copa Libertadores

© Getty

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A pausa para a data Fifa é uma aliada do Palmeiras para um sonho da diretoria e da comissão técnica alviverde: ter Raphael Veiga e Andreas Pereira à disposição para os duelos decisivos contra o River Plate, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

O Palmeiras quer aproveitar esses 10 dias sem jogos para ambientar Andreas Pereira ao elenco e recuperar Raphael Veiga, que trata dores no púbis.

Sei que o calendário tem jogos um atrás do outro. Estou preparado. Acabei de fazer a pré-temporada no meu ex-clube e me sinto pronto para jogar, ajudar a equipe e o Palmeiras a vencer mais uma vez Andreas Pereira, em entrevista à TV Palmeiras.

Já Veiga não atua pelo Palmeiras desde o dia 6 de agosto, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Abel Ferreira admitiu após o último Dérbi que o jogador atuou no sacrífico em outros momentos e agora está pagando a conta.

O Veiga é um jogador fundamental na nossa equipe, mas o futebol brasileiro não dá tréguas para ninguém. Rendimento absurdo nos últimos 4 ou 5 anos, mas são muitos jogos seguidos, jogou muitas vezes com pequenas dores. Chegou o momento de parar e foi o melhor que fizemos. Não estava sendo bom para ele ou para o clube

O meia de 30 anos até abriu mão da folga no início da semana e foi à Academia de Futebol para avançar no tratamento da lesão. O atleta está em reta final de recuperação e quer estar à disposição dos jogos decisivos na Libertadores.

Veiga vive uma de suas piores temporadas pelo Palmeiras, mas a comissão técnica ainda acredita no jogador. Ele disputou 33 jogos no ano (apenas 20 como titular), marcou três gols e deu sete assistências.

Nesta quarta-feira (03), Maurício é o titular onde poderia jogar Veiga, mas o meia ex-Inter também não vive o mesmo brilho do primeiro semestre - que fez Abel colocar Veiga no banco de reservas. Maurício perdeu um gol na cara no Dérbi, que poderia ter mudado o resultado da partida.

Os jogos entre Palmeiras e River Plate acontecem nos dias 17 e 24 de setembro. A ida será disputada no estádio Mâs Monumental, e a volta, no Allianz Parque.