Corrida por ingressos para Copa do Mundo começa no dia 10

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com início programado para 11 de junho, a Copa do Mundo de 2026 dará início ao concorrido processo de venda de ingressos aos torcedores na semana que vem.

Na próxima quarta-feira (10), às 11h (horário de Brasília), será aberta pela Fifa (Federação Internacional de Futebol) a primeira janela para que os interessados em acompanhar as partidas se inscrevam para ter a chance de comprar os bilhetes -haverá sorteio para definir quem poderá adquiri-los. A janela seguirá aberta para inscrições até sexta-feira (12), também às 11h.

Os sorteados serão notificados por e-mail a partir de 29 de setembro e receberão uma data e um horário para comprar ingressos, com início das vendas programado para 1º de outubro.

Uma segunda janela para inscrições será aberta entre 27 e 31 de outubro.

Os preços dos ingressos variam de US$ 60 (R$ 326), em partidas da fase de grupos, até US$ 6.730 (R$ 36,6 mil), para acompanhar a final.

Primeira edição com 48 seleções -16 a mais do que no Qatar, em 2022-, a Copa terá 104 partidas, com as equipes divididas em 12 grupos com quatro times cada um. Os dois primeiros de cada chave avançam, com as 32 seleções passando a se enfrentar em partidas de mata-mata.

Os Estados Unidos abrigarão 78 jogos. Canadá e México receberão 13 cada um.

A busca de turistas por ingressos para a competição no ano que vem começará em meio a um endurecimento na política migratória adotada pelos Estados Unidos.

Recentemente, o presidente Donald Trump proibiu a entrada de cidadãos de 12 países, com exceção daqueles que têm visto válido ou permanente ou dupla nacionalidade.

A medida atinge o Irã, um dos países que já garantiram vaga no Mundial. O veto prevê exceções para jogadores, técnicos, funcionários e parentes de membros da seleção asiática, mas bloqueia a entrada de torcedores.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino procurou tranquilizar os torcedores que desejam viajar aos Estados Unidos para a Copa.

"Acho que é importante esclarecer isso, há muitas ideias equivocadas por aí. Todos serão bem-vindos no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Estamos trabalhando exatamente para isso", afirmou o dirigente. "Claro que existe um processo para obter os vistos. Esse processo será tranquilo."

No fim de julho, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou um alerta para que os interessados em assistir à Copa solicitem os vistos para entrada no país o quanto antes.

Segundo a Fifa, a expectativa é receber em torno de 6,5 milhões de torcedores durante a competição.

No site oficial para a comercialização dos bilhetes, há uma recomendação para os torcedores registrarem interesse.

Segundo a entidade, esse registro de interesse garante que eles sejam informados sobre as datas de venda de ingressos, as próximas etapas e os processos.

A Fifa disse que, a depender da fase de comercialização, pode haver diferença nos processos de compra, métodos de pagamento e benefícios.

A embaixada afirmou que o tempo de espera para entrevistas de visto varia conforme a demanda, a disponibilidade de equipe, a localidade e o tipo de visto solicitado. Segundo Daniel Toledo, advogado que atua na área do direito internacional, o tempo médio para uma entrevista no consulado dos Estados Unidos em São Paulo varia atualmente de cerca de oito a dez meses.

"Isso significa que quem pretende viajar em 2026 precisa se planejar já em 2025 para não correr o risco de ficar sem o documento", afirmou Toledo.

As etapas básicas do processo para solicitação do visto americano são: o preenchimento do formulário DS-160 no site da embaixada; o pagamento da taxa consular (US$ 185, o equivalente a R$ 1.003); o agendamento da entrevista no CASV (Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto) e no consulado; e a entrevista presencial com apresentação de documentos de vínculo com o Brasil, como emprego, renda e imóveis.

O consulado também pode questionar sobre tempo de permanência, hospedagem, passagem comprada e plano de retorno. No caso de o pedido ser aprovado, o passaporte com o visto americano é liberado em cerca dez dias úteis após a entrevista.

Correm maior risco de ter o visto negado: pessoas sem comprovação de vínculos fortes com o Brasil; quem já ultrapassou o tempo de permanência em viagens anteriores; solicitantes com histórico criminal ou mentiras na entrevista; solicitantes que apresentem inconsistências entre o que declaram no DS-160 e no momento da entrevista; e jovens sem renda, desempregados ou que estejam em situações que indiquem potencial tentativa de imigração irregular.

Dados do NTTO (National Travel and Tourism Office) indicam que cerca de 1,2 milhão de brasileiros visitaram os Estados Unidos no ano passado. Já o Canadá recebeu aproximadamente 120 mil turistas brasileiros, de acordo com o Statistics Canada. O México registrou em torno de 90 mil visitantes oriundos do Brasil, conforme dados do Instituto Nacional de Migración.

"Esses números mostram a relevância da preparação antecipada, já que a demanda deve ser muito maior em 2026, durante a Copa do Mundo", afirmou Toledo.

Ele assinalou que Canadá e México também exigem visto para a entrada de turistas brasileiros, com a necessidade de preenchimento de formulários, entrevista e apresentação de documentos que comprovem vínculo com o Brasil.

No caso do Canadá, se o brasileiro tiver um visto americano válido, ele poderá solicitar apenas a autorização eletrônica eTA.

"O cuidado principal é não deixar para a última hora, pois atrasos podem comprometer a viagem", disse Toledo.

Até o momento, 13 seleções estão confirmadas na Copa. Além das três anfitriãs, dez alcançaram suas vagas por meio das disputas classificatórias. A seleção brasileira assegurou seu lugar em junho.