Cruzeiro pagou R$ 50,8 milhões por reforço equatoriano

Keny Arroyo foi comprado pelo Cruzeiro por 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões); o acordo foi tratado entre o clube equatoriano Independiente del Valle e o Besiktas, ex-time de Keny

© Divulgação / Gilson Junio - AGIF

Folhapress
04/09/2025 07:00 ‧ há 1 hora por Folhapress

Esporte

Negócios

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro finalizou a contratação de Keny Arroyo por 8 milhões de euros (R$ 50,8 milhões), e não por 7 milhões de euros (R$ 44,4 milhões), como havia sido inicialmente informado. O negócio, no entanto, terá uma particularidade importante em relação a uma futura transferência do atacante equatoriano.

 

Se o jogador de 19 anos for vendido, o clube mineiro terá direito a apenas 50% do valor da operação, já que a outra metade ficará com o Independiente del Valle.

A situação foi definida após um acordo entre o clube equatoriano e o Besiktas, ex-time de Keny. Quando o atleta foi contratado pelo Besiktas por 7 milhões de euros, havia no contrato a obrigação de repassar 50% de uma futura venda ao Independiente del Valle.

Como o equatoriano não conseguiu se firmar e pediu para sair, gerando conflitos internos, as partes entraram em consenso: o Independiente del Valle abriu mão de cobrar essa cláusula, e o Cruzeiro aceitou pagar 8 milhões de euros por apenas metade dos direitos do jogador.

Na prática, isso significa que, caso o Cruzeiro venda Keny por 12 milhões de euros, por exemplo, 6 milhões ficariam com o clube de Belo Horizonte e os outros 6 milhões iriam para o Independiente del Valle.

