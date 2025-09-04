Felipe Anderson cresce no Palmeiras com resiliência em meio à prisão do pai

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia-atacante Felipe Anderson já completou um ano no Palmeiras, e só conheceu os primeiros aplausos da torcida no mês passado. O jogador de 32 anos ganhou protagonismo da equipe com muita resiliência -dentro e fora de campo.

Felipe retomou a titularidade no Palmeiras e recebeu elogios públicos de Abel Ferreira. O meia foi titular nos últimos quatro jogos do Alviverde: foi protagonista contra o Botafogo, marcando o gol da vitória, e ganhou destaque nos jogos contra Sport e Corinthians.

"Uns [jogadores] vão ser amassados, uns não vão conseguir, vão desistir e teremos que mandar embora. E outros, depois de bem amassados, vão dar a volta por cima, como Felipe [Anderson]. Pela primeira vez aplaudido quase que de pé. Foi preciso um ano", disse Abel, após a vitória contra o Sport.

Contratado como principal nome do Palmeiras em 2024, Felipe só disputou um dos cinco jogos da equipe no Mundial neste ano. Abel Ferreira chegou a ser questionado sobre a situação, o português respondeu que a imprensa tinha um "fetiche" com o atleta e se justificou falando sobre a ascensão de Allan. Mas nesta quinta-feira (04) a situação é diferente.

O período de redenção de Felipe coincide com um problema pessoal na vida do jogador: seu pai foi condenado a 14 anos de prisão por duplo homicídio no Distrito Federal. Ele matou duas pessoas em uma perseguição em 2015 e teve mandado de prisão cumprido na última sexta-feira (29).

A notícia surgiu na reta final da preparação do Palmeiras para o clássico contra o Corinthians, mas Felipe seguiu trabalhando e foi relacionado para o jogo. Ele foi um dos melhores do time de Abel e distribuiu canetas nos rivais.

O UOL apurou que o atleta é próximo ao pai, mas não queria deixar de trabalhar por conta do episódio. Ele ficou mais de um mês sem aparecer entre os titulares do Palmeiras após o Mundial de Clubes, e agora ganhou destaque atuando pelo lado esquerdo do ataque.

Felipe já tem 54 jogos pelo Palmeiras, mas apenas 3 gols e 3 assistências. O jogador teve uma lesão no púbis durante a pré-temporada e teve o início do ano prejudicado.

A diretoria e comissão técnica do Palmeiras ainda acredita têm grandes expectativas com o jogador. Felipe tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2027.