Veja como chegar ao jogo da NFL com Chiefs e Chargers em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers desembarcam no Brasil para o segundo jogo da NFL, a liga profissional de futebol americano, na capital paulista. O confronto da temporada 2025/26 acontece na Neo Química Arena, na região leste da cidade, nesta sexta (5), às 21h30. Os ingressos estão esgotados.

Na ocasião, a colombiana Karol G fará um show durante intervalo do confronto. Já a brasileira Ana Castela irá cantar o hino nacional brasileiro no início do evento.

A seguir, veja como chegar ao estádio e programe-se para não passar perrengue.

METRÔ E CPTM

O Metrô e a CPTM terão operação especial, com funcionamento 24h. As estações mais próximas à arena, Corinthians-Itaquera (linhas 3-Vermelha e 11-Coral) e Artur Alvim (linha 3-Vermelha), estarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada de sexta para sábado (6).

As demais estações da rede do Metrô e da CPTM funcionarão ininterruptamente, mas apenas para desembarque. Todas as transferências entre as linhas do Metrô e da CPTM também ficarão abertas durante a madrugada.

Além disso, a estação Corinthians-Itaquera terá o acesso sul (passarela) -que leva diretamente ao estádio- aberto a partir das 14h. Para chegar ao setor leste da Neo Química Arena, a dica é descer na estação Corinthians-Itaquera. Se você for portador de ingresso no lado oeste, a melhor opção é parar na estação Artur Alvim.

AUTOMÓVEIS

Fãs que optarem por veículos próprios ou carros de aplicativo precisam ficar atentos às interdições em vias nos arredores do estádio.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a partir das 13h, a pista local da avenida S.C. Corinthians Paulista, no sentido bairro, após o Complexo Viário Arieta Calfat, ficará bloqueada e será liberada apenas para o acesso ao estacionamento da Arena. A avenida Miguel Ignácio Curi, em ambos os sentidos, entre a avenida Prof. Eng. Ardevan Machado e os acessos sul da Arena, também será interditada.

Na saída do evento, a partir da meia-noite, o bloqueio acontece na avenida Prof. Eng. Ardevan Machado, no sentido Cidade Líder, no trecho entre a Avenida S.C. Corinthians Paulista (C/B) e a avenida Miguel Ignácio Curi. Mais informações estão disponíveis no site da CET.

ÔNIBUS

De acordo com a SPTrans, as linhas a seguir poderão ter desvios nas rotas:

- 4021-10 Vl. Chuca - Metrô Itaquera

Sentido único: normal até av. Miguel Ignácio Curi, acesso, r. Dr. Luiz Aires, seguindo normal até a r. Dr. Luiz Aires, acesso, av. Miguel Ignácio Curi, seguindo normal

- 3031-10 Cohab José Bonifácio - Metrô Itaquera

- 3739-10 Recanto Verde Sol - Metrô Itaquera

- 373l-10 Jardim Limoeiro - Metrô Itaquera

- 3741-10 Cptm D. Bosco - Metrô Itaquera

- 3743-10 São Mateus - Metrô Itaquera

- 3785-10 Cohab Barro Branco - Metrô Itaquera

- 3787-10 Cid. Tiradentes - Metrô Itaquera

- 3789-10 Cid. Tiradentes - Metrô Itaquera

- 3796-10 Gleba Do Pêssego - Metrô Itaquera

Ida: normal até av. Miguel Ignácio Curi, acesso, r. Dr. Luiz Aires, seguindo normal

Volta: normal até a r. Dr. Luiz Aires, acesso, av. Miguel Ignácio Curi, seguindo normal

- N438-11 Metrô Itaquera - Hosp. Sta. Marcelina

- 3722-10 Cohab José Bonifácio - Metrô Itaquera

Sentido único: normal até av. Miguel Ignácio Curi, acesso, r. Dr. Luiz Aires

- 3539-10 Cid. Tiradentes - etrô Bresser

- 407H-10 Jd. São Francisco - Metrô Itaquera

Ida: normal até av. Miguel Ignácio Curi, acesso, r. Dr. Luiz Aires, seguindo normal

Volta: normal até a r. Dr. Luiz Aires, acesso, av. Miguel Ignácio Curi, seguindo normal

- N403-11 Metrô Itaquera - Term. Cid. Tiradentes

Ida: normal até av. Miguel Ignácio Curi, acesso, r. Dr. Luiz Aires, seguindo normal

Volta: sem alteração

- 3756-10 Barro Branco - Metrô Itaquera

- 3795-10 Jd. São Carlos - Metrô Itaquera

Ida: normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, Rua Dr. Luiz Aires, seguindo normal

Volta: normal até a Rua Dr. Luiz Aires, acesso, Av. Miguel Ignácio Curi, seguindo normal

- 4019-10 Metrô Itaquera - Circular

Obs: deverá encerrar a sua operação às 21h por conta dos bloqueios na região

- 4085-10 Cohab Fazenda Do Carmo - Metrô Itaquera

Ida: normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, Rua Dr. Luiz Aires, seguindo normal

Volta: normal até a Rua Dr. Luiz Aires, acesso, Av. Miguel Ignácio Curi, seguindo normal

- 4036-10 Metrõ Itaquera - Term. Vl. Carrão

Ida: normal até a Rua Dr. Luiz Aires, acesso, Av. Miguel Ignácio Curi, seguindo normal

Volta: normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, Rua Dr. Luiz Aires, seguindo normal

- N402-11 Metrô Itaquera - Term. Vl. Carrão

Ida: normal até a Rua Dr. Luiz Aires, acesso, Av. Miguel Ignácio Curi, seguindo normal

Volta: normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, Rua Dr. Luiz Aires, seguindo normal

- N405-11 Term. Vl. Carrão - Metrô Itaquera

Ida: normal até Av. Miguel Ignácio Curi, acesso, Rua Dr. Luiz Aires, seguindo normal

Volta: normal até a Rua Dr. Luiz Aires, acesso, Av. Miguel Ignácio Curi, seguindo normal

NFL: Los Angeles Chargers x Kansas City Chiefs

Neo Química Arena - av. Miguel Ignácio Curi, 111, Vila Carmosina, região leste

Sex.(5), às 21h30. Ingr. esgotados