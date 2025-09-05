Independiente é eliminado da Copa Sul-Americana por causa de briga de torcidas

© REUTERS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou nesta quinta-feira (4) uma firme punição para o Independiente, da Argentina, cujos torcedores se envolveram em briga com torcedores da Universidad de Chile, do Chile, no último dia 20, em Avellaneda, em partida válida pela Copa Sul-Americana.

O clube argentino foi eliminado da competição e condenado a pagar US$ 250 mil (R$ 1,36 milhão) pela infração de diferentes artigos do regulamento da confederação. A equipe terá ainda de disputar seus próximos sete jogos como mandante em competições internacionais sem público no estádio. Nos próximos sete como visitantes, não poderá levar seus torcedores.

A Universidad de Chile, com a decisão, avançou às quartas de final, porém teve também punições. A agremiação de Santiago terá o mesmo impedimento do Independiente sobre a presença de seus torcedores em suas próximas 14 partidas internacionais -sete em casa, sete fora. E pagará um total de US$ 270 mil (R$ 1,47 milhão) em multas.

As punições foram a resposta da Conmebol ao episódio registrado no estádio Libertadores de America, há duas semanas. Na ocasião, 19 pessoas ficaram feridas e mais de cem chegaram a ser detidas. A Justiça argentina, posteriormente, acabou liberando os 104 chilenos que haviam sido presos.